Люди в шоке и панике: мощные ливни затопили оптовый рынок в Керчи

Керченский продовольственный оптовый рынок во время последнего наводнения (13-15 августа) оказался вне зоны внимания властей города, СМИ и депутатского корпуса, жалуются предприниматели.

По словам очевидцев, в этот раз река Восточный Булганак полностью затопила павильоны. Такого еще не было. Владельцы торговых точек утверждают, что и ранее после наводнений власти города не принимали никаких мер по предотвращению ЧС.

Индивидуальный предприниматель Наталья Николаевна в интервью ФАН рассказала о ситуации на рынке.

«Нас как будто не существует. Ни слова в новостях, никакая комиссия или даже отдельные чиновники к нам не приезжали, хотя директор звонит всем: и в администрацию города, и в средства массовой информации. Нас и нашу беду просто игнорируют. В новостях говорят, что ситуация под контролем. О каком контроле идет речь? Мы не понимаем, что они контролируют. В этот раз мы пострадали сильнее всех. Попытки расчистить русло реки начали предприниматься тогда, когда уже контейнеры плавали. С высоты были видны только крыши», — пожаловалась женщина.

Предприниматели утверждают, что потеряли абсолютно все: мебель, товар, покрытия павильонов. У многих опускаются руки.

«Мы сейчас все выбрасываем, все в иле и испорчено. Многие плачут, взрослые мужчины плачут. На это все невозможно смотреть», — утверждает Наталья Николаевна.

Другой предприниматель этого же рынка, Ольга Ивановна, также рассказала ФАН о происходящем.

«Вообще к нам приходят комиссии спустя несколько дней, когда уже все испорченное выброшено, когда мы почистили территорию. Тогда кажется, что ничего страшного не произошло. После первого потопа к нам пришли на четвертый день, когда уже все убрали, а сейчас никто вообще не реагирует, хотя ситуация намного хуже. По большому счету это уже четвертый потоп на нашем рынке. Этот — самый разрушительный. Речка вся в камышах, ограждения нет, никто ничего не делает, чтобы этого не повторялось», — возмущается предприниматель.

Собеседники ФАН акцентировали внимание на налоговой дисциплине малого бизнеса, который государство обещало поддерживать.

По информации пресс-службы городской администрации, руководство в курсе ситуации на рынке, но пока внимание местных властей сосредоточено на жилых домах. На каждом совещании в администрации оговаривается ситуация по всем пострадавшим объектам.

Что касается реки Булганак, то истоки бедствия — в Ленинском районе. Там размыло дамбу, вода хлынула на город.

«В село Бондаренково направлена группа людей для определения объема работ и строительства дамбы — это для предотвращения от подтоплений. Хотя это другой район, но проблема будет решаться сообща», — сообщила ФАН пресс-секретарь администрации.

В пресс-службе отметили, что в этот раз река Мелек-Чесме не вышла из берегов, что предотвратило затопление многоквартирных жилых домов в центре города.

Ранее ФАН рассказывал, что из-за затопления части керченских улиц люди перемещались по городу на лодках и даже каяках. Тем временем междугородние автобусы не заходят в Керчь, а высаживают пассажиров на трассе.