Украинцы, живущие на полуострове, не видят смысла в «Крымской платформе» и не хотят обратно на Украину. Об этом корреспонденту ФАН рассказала председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Украина не оставляет надежд на возвращение Крыма, однако с уже проваливающейся с треском «Крымской платформой» Владимира Зеленского многим стало очевидно, что ни на какие реальные шаги, кроме ожидания «благоприятных условий», современный Киев не способен.

Чтобы подробнее узнать, что же этнические украинцы на самом деле думают об этом мероприятии, ФАН обратился за комментарием к председателю Украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.

«Что можно сказать об абсолютно надуманных мероприятиях, которые инициируют украинское правительство во главе с министром иностранных дел Украины Кулебой? Это событие было пафосно анонсировано как мероприятие, куда приедут лидеры Европы. Но мы знаем, что они отказались, этого стоило ожидать. Такими мероприятиями правительство Зеленского пытается доказать жителями Украины, что руки еще не опущены. Но эти действия направлены больше на те национальные меньшинства, которые находятся близко к президенту [Украины] и запугивают его какими-то маршами. Зеленский же показывает, что он ни в коем случае не отказывается от идеи возвращения Крыма в состав Украины», — отметила Анастасия Гридчина.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Она добавила, что за все годы в составе России украинская община не видела от Украины ничего, кроме запугиваний, включения в различные санкционные списки и угроз родным и близким.

«Нас постоянно называют различными нехорошими словами. Они видят нашу работу, она их раздражает. Многие говорят, что в Крыму остались их люди. При этом они создают блэкаут, перекрывают воду, организовывают продуктовую блокаду. Разве это по-братски?! Разве это по-христиански?! Когда у нас случилось наводнение, они злорадствовали. Они делают все, чтобы мы боялись. А сейчас мы понимаем, в случае возращения Крыма в состав Украины здесь будет геноцид крымчан», — добавила она.

По ее словам, Украина не способна ничего предложить крымчанам, кроме страха и репрессий, поэтому члены крымской украинской общины не питают иллюзий как по поводу Владимира Зеленского, так и по поводу самой «платформы».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналистам рассказал, что на Западе прекрасно осознают, что Крым — российский, однако вопреки логике и здравому смыслу продолжают подыгрывать неонацистскому киевскому режиму ради надежды на дестабилизацию политической ситуации в России.