Крымчане застали в Симферополе украинцев, которые фотографировали развалины, оставшиеся со времен киевской власти. Однако отвечать на вопросы местных жителей они отказались и сбежали в сторону вокзала. Подробнее — в материале ФАН.

На этих выходных бдительные граждане заметили странное поведение двух женщин в центре крымской столицы. Те с азартом фотографировали ямы на дорогах, старые дома и покосившееся заборы, доставшиеся Симферополю от Киева. Женщины говорили на украинском языке.

«На улице Карла Маркса увидела, как две женщины (одна — пожилая, лет 50, вторая — молодая, лет 19) идут и фотографируют все, что плохо выглядит: ямы на дорогах, старые дома, ветхие заборы. Словом, все, что можно потом представить как ужасы жизни в Крыму. Я подошла к ним и спросила по-украински, давно ли они в городе. И молодая девушка с лету проболталась, что недавно. После этого я спросила, что это они делают. В ответ я получила шквал эмоций и ругани. Они начали пятиться от меня, а после и вовсе припустились бежать куда-то в сторону вокзала», — рассказывает ФАН жительница Симферополя Людмила Хохлова.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

ФАН обратился за комментарием к политологу Александру Роджерсу с просьбой пояснить, как граждане Украины смогли попасть полуостров и для чего они делали снимки.

«С точки зрения закона они имеют право находиться на территории России в случае, если приехали на лечение либо к прямым родственникам по восходящей линии. До тех пор, пока они не совершили никаких правонарушений, они перед законом чисты. А то, что они фотографируют, как в Симферополе все разрушено, так это они фотографируют собственное украинское наследие. Им следует об этом помнить», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на полуострове по-прежнему сохраняется повышенная угроза диверсионных операций со стороны Украины, поэтому бдительность крымчанам точно не помешает.

Ранее житель Симферополя рассказала ФАН, почему Украине больше нечем шантажировать Крым. Он отметил, что полуостров уже давно не нуждается ни в воде, ни в продуктах, ни в электроэнергии.