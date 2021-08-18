Риелтор дал советы, как не ошибиться с выбором квартиры для отдыха в Крыму

В Крыму самый разгар курортного сезона — людей как никогда много, даже больше обычного. Местные жители это связывают с наводнениями в Краснодарском крае и в районе Керчи — многие туристы уехали оттуда из-за непогоды. В связи с этим цены на жилье в республике вновь начинают расти, в особенности это касается частного сектора на ЮБК.

Корреспондент ФАН поговорил с риелтором Алексеем Степановым, который занимается подбором жилья и организацией отдыха на полуострове. Он дал несколько советов туристам, как можно сэкономить на отдыхе в Крыму, а также не стать жертвой мошенников.

По его словам, если бюджет позволяет, можно спокойно отправляться либо в Севастополь, либо в Ялту, поскольку каждое из этих мест по-своему уникально и заслуживает особого внимания.

«Однако я сразу оговорюсь, что жилье или номер в отеле в этих городах будет в среднем на 15-30% дороже, нежели, допустим, в той же Евпатории. Также это касается цен на продукты или каких-то услуг — например, аренды шезлонга или покупки, условно, кукурузы на пляже. А вот если заказывать какие-то экскурсии, то лучше их искать в том городе, к которому интересные вам достопримечательности находятся ближе, поскольку за трансфер всегда берут больше, нежели вы просто доедете на рейсовом автобусе до нужного города к указанному времени», — сказал собеседник издания.

wikipedia.org / Suhrida / CC BY-SA 3.0

Степанов отметил, что на различных интернет-площадках, к сожалению, встречается много мошенников, которые публикуют красивые фотографии квартир или домов, а также устанавливают заманчивые цены. При общении они узнают, на какие даты планируют заселиться люди, а затем требуют предоплату, чтобы забронировать жилье за ними.

«Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, потому что на этот вид обмана мне постоянно жалуются сами туристы. Самый простой и проверенный способ этого избежать — договориться о видеозвонке с хозяином жилья, чтобы он показал объект, который люди хотят снять в аренду. Мошенники на это не согласятся, поскольку у них нет такой возможности — они просто копируют объявления или фото с других сайтов», — добавил риелтор.

Собеседник ФАН для экономии денег посоветовал арендовать жилье не в центральных районах курортных городов, поскольку цены там всегда на порядок выше, а немного в отдаленных от моря районах. Он объяснил это тем, что практически все прибрежные города в Крыму достаточно маленькие, поэтому дойти или доехать до их центральных районов можно быстро — обычно это занимает 15-20 минут.

Ранее министр курортов и туризма Крыма объяснил, как разгрузить ЮБК во время курортного сезона. Для этого в первую очередь нужно развивать инфраструктуру запада и востока Крыма.