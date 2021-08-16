Туристы из Словении приехали в Севастополь спустя 20 лет и рассказали, что изменилось

Сразу три поколения одной семьи из Любляны приехали в Севастополь на отдых. Глава семейства Сергей Вахрушев жил в городе-герое до начала 2000-х, затем вместе с приятелем организовал в Европе бизнес и перевез семью поближе к работе. С тех пор в Севастополе бывал лишь однажды. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом ФАН.

«Мы приехали не по радостному поводу. Но, как говорится, печаль наша светла. Мы успели посмотреть на центр города, побывать в Парке Победы. На пляже я не был. Мои впечатления невероятно теплые, Севастополь будто причесали», — поделился собеседник ФАН.

Вместе с главой семейства в Севастополь после длительного перерыва приехала дочь Сергея Вахрушева — Алена. Когда ее родители переезжали, девочке не было еще и семи лет. По ее словам, она почти не помнит город, в котором родилась.

«Мне очень часто снилась картина нашего двора. Акация, угол дома, запах. Я думала, это лишь сон, а оказалось, именно таким и сегодня остался двор, где мы жили несколько лет, перед тем как уехать. Я думала, совсем ничего не помню про Севастополь, но когда приехала и прошлась по улицам, поняла, что какие-то воспоминания все-таки остались», — поделилась Алена.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Она вспомнила своих друзей, детский сад, качели на площадке и остановку, на которой в детстве вместе с мамой ждала троллейбус. По ее словам, даже через 20 лет в спальном районе города многое осталось так, как она помнит из детства.

«Бык в детском парке. На нем еще папа маленьким катался. Очень мило, что он хоть зачем-то и перекрашенный, но стоит на своем месте в парке. У многих севастопольцев сохранились фото с этим быком еще на фотопленку. Конечно, город меняется — так и должно быть, но его атмосфера погружает в детство», — добавила туристка из Словении.

Вместе с мамой и дедушкой в Севастополь приехал трехлетний Марк. Он город видит впервые, и, по словам родственников, мальчику пришлось по вкусу мороженое в детском парке и уже понравилась местная жительница пяти лет. Поэтому взрослые в шутку не исключили, что скоро могут вновь приехать в Севастополь — уже по счастливому поводу.

Ранее ФАН узнал интересные факты о том, что именно манит туристов на ЮБК, а риелтор пояснил, почему именно Ялта и Алушта — самые густонаселенные города Крыма.