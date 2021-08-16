Суд вынес приговор экс-директору "Севастопольгаза" за растрату более 16 млн рублей

Севастополь, 16 августа. Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор экс-директору ПАО «Севастопольгаз», обвиняемому в растрате 16,7 миллиона рублей с использованием служебного положения.

Следователям удалось установить, что обвиняемый, находясь в должности генерального директора ПАО «Севастопольгаз», устроил на предприятие двух человек, которые фактически свои обязанности не исполняли. Фиктивно трудоустроенные граждане получали заработную плату и премии на сумму более 1,4 млн рублей.

Кроме того, фигурант уголовного дела «выплатил» 15 сотрудникам премии «за выполнение особо важных заданий» на сумму 5,3 млн рублей, а после присвоил себе денежные средства. Также экс-руководитель склонил семерых работников организации к фиктивному займу денежных средств у предприятия на общую сумму 10 млн рублей, забрав эти деньги.

Преступная деятельность обвиняемого вскрылась в ходе работы сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Правоохранители собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебного следствия обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.