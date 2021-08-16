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Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией международные связи с полуостровом были разорваны. Это отразилось и на иностранных археологах, которые теперь могут посетить республику лишь инкогнито.

Более подробно об этом рассказал директор ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», доктор исторических наук Вадим Майко. Он отметил, что с 2014 года зарубежные специалисты в крымских экспедициях не работают. Кроме того, и у наших историков нет возможности куда-либо поехать.

«Но в этом и большого смысла нет, поскольку объем работ, конечно, стал меньше, если сравнивать с тем, который был с 2015 по 2018 годы. Но он все равно настолько велик, что, по крайне мере, у специалистов нашего института не хватает физически времени принимать участие в каких-либо других археологических экспедициях. Поэтому работаем тут», — заявил Майко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперты указали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
pixabay.com  / 

Другое дело, добавил Майко, что крымские научные конференции и другие мероприятия зарубежные специалисты все же посещают: некоторые — онлайн, другие — лично, но неофициально.

Также по этому поводу высказался декан исторического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Александр Герцен. По его словам, историки между собой общаются, но это не деловые контакты — о них не идет речи. Также он обратил внимание, что даже организация, которая позиционирует себя как политически нейтральная и занимается спасением и охраной культурного наследия — ЮНЕСКО, — в 2014 году точно так же исчезла, хотя на тот момент было многое подготовлено для включения в список крымских памятников.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос ФАН, когда Запад признает Крым. Он подчеркнул, что они знают, что это российский полуостров, однако ведут определенную политику.

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россия крым раскопки археология
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