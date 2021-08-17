Уникальную древнюю башню изучают подводные археологи у берегов Севастополя

Раскопки одного из самых крупных подводных объектов за последние годы — ромбовидной башни — начались в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». По словам специалистов, объект хорошо сохранился несмотря на то, что предположительное время его постройки — IX-X век нашей эры. ФАН узнавал подробности.
Как сообщили в пресс-службе музея, работы проводят при помощи специального оборудования, которое было предоставлено фондом «Моя история».
«Гидролокатор бокового обзора в комплекте со спутниковой системой навигации позволяет получить четкое, с высокой точностью, привязанное к координатам изображение рельефа дна и подводных объектов. Применение этой техники делает работу археологов более эффективной и облегчает им поиск и получение необходимой информации. В подводной экспедиции также принимают участие сотрудники отдела междисциплинарных исследований музея-заповедника», — сообщили в отделе подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Впервые в практике подводной археологии для выявления планировки остатков оборонительных и портовых сооружений, скрытых донными отложениями, применена современная технология электротомографии.
«Предварительная обработка данных показала наличие геофизических аномалий на расстоянии около 20 метров от современной береговой линии, связанных с неизвестными ранее оборонительными стенами, которые примыкают к ромбовидной башне», — добавили в музее-заповеднике.
В поисках ученым помогают волонтеры. Как выяснил ФАН, им пришлось пройти специальные курсы подготовки водолазов, чтобы вести работы на дне Черного моря.
По словам историков, новое сооружение может стать интересным экспонатом для любителей подводного плавания. В случае, если музей решит проводить экскурсии под водой, желающих посмотреть на Херсонес станет еще больше.
«Это внушительное строение, его площадь составляет более 80 квадратных метров, а высота башни — чуть менее человеческого роста. Когда-то она была на суше, но теперь море поднялось и ромбовидная башня оказалась под водой. Ее открыли еще в 1960-х годах, однако детально изучить ее не удавалось. Не было специальной техники, которая бы позволила это технически [сделать]», — рассказал ФАН историк и экскурсовод Артур Заиляев.
Он добавил, что сооружение защищало Херсонес от врагов. Часто в таких местах находят древнее оружие, монеты, а также захоронения, поэтому историческое сообщество Севастополя наблюдает за работами в Херсонесе с любопытством.
«Наш город, как ларец, может открыться и преподнести неожиданные подарки. Вдруг там найдут личную вещь князя Владимира? Или следы первых жителей Севастополя? Ждем с нетерпением!» — добавил Артур Заиляев.
Напомним, ранее ФАН сообщал, что в центре Севастополя скоро начнется глобальная реконструкция территории Артиллерийской бухты. Главное место отдыха гостей и горожан преобразится, но капитально не изменится.