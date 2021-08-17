Уникальную древнюю башню изучают подводные археологи у берегов Севастополя

Раскопки одного из самых крупных подводных объектов за последние годы — ромбовидной башни — начались в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». По словам специалистов, объект хорошо сохранился несмотря на то, что предположительное время его постройки — IX-X век нашей эры. ФАН узнавал подробности.

Как сообщили в пресс-службе музея, работы проводят при помощи специального оборудования, которое было предоставлено фондом «Моя история».

«Гидролокатор бокового обзора в комплекте со спутниковой системой навигации позволяет получить четкое, с высокой точностью, привязанное к координатам изображение рельефа дна и подводных объектов. Применение этой техники делает работу археологов более эффективной и облегчает им поиск и получение необходимой информации. В подводной экспедиции также принимают участие сотрудники отдела междисциплинарных исследований музея-заповедника», — сообщили в отделе подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический».

vk.com / Херсонес Таврический в Севастополе

Впервые в практике подводной археологии для выявления планировки остатков оборонительных и портовых сооружений, скрытых донными отложениями, применена современная технология электротомографии.

«Предварительная обработка данных показала наличие геофизических аномалий на расстоянии около 20 метров от современной береговой линии, связанных с неизвестными ранее оборонительными стенами, которые примыкают к ромбовидной башне», — добавили в музее-заповеднике.

В поисках ученым помогают волонтеры. Как выяснил ФАН, им пришлось пройти специальные курсы подготовки водолазов, чтобы вести работы на дне Черного моря.

vk.com / Херсонес Таврический в Севастополе

По словам историков, новое сооружение может стать интересным экспонатом для любителей подводного плавания. В случае, если музей решит проводить экскурсии под водой, желающих посмотреть на Херсонес станет еще больше.

«Это внушительное строение, его площадь составляет более 80 квадратных метров, а высота башни — чуть менее человеческого роста. Когда-то она была на суше, но теперь море поднялось и ромбовидная башня оказалась под водой. Ее открыли еще в 1960-х годах, однако детально изучить ее не удавалось. Не было специальной техники, которая бы позволила это технически [сделать]», — рассказал ФАН историк и экскурсовод Артур Заиляев.

Он добавил, что сооружение защищало Херсонес от врагов. Часто в таких местах находят древнее оружие, монеты, а также захоронения, поэтому историческое сообщество Севастополя наблюдает за работами в Херсонесе с любопытством.

«Наш город, как ларец, может открыться и преподнести неожиданные подарки. Вдруг там найдут личную вещь князя Владимира? Или следы первых жителей Севастополя? Ждем с нетерпением!» — добавил Артур Заиляев.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в центре Севастополя скоро начнется глобальная реконструкция территории Артиллерийской бухты. Главное место отдыха гостей и горожан преобразится, но капитально не изменится.