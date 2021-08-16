Ситуация с затоплением Керчи становится все более тревожной 

С пятницы, 13 августа, Керчь накрывают ливни, что приводит к затоплениям не только улиц и частных домовладений, но и социальных объектов: пострадали стадион, нескольких рынков, детский сад и больницы.

Кроме того, в город не заезжают междугородние автобусы: пассажиров вынуждены высаживать на АЗС на трассе «Таврида», а оттуда их уже забирают сотрудники Росгвардии или военные. Они увозят людей на высокопроходимом транспорте.

Как сообщил и. о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков, сейчас в городе сложилась «тревожная обстановка», все службы работают в аварийном режиме. Уже зарегистрировано более 60 заявок от жителей о подтоплении домовладений.

Люди передвигаются по городу на надувных лодках, а кто-то ― даже на каяках, поскольку в некоторых местах воды уже по пояс. При этом река Катерлез уже переполнена. По данным ГУ МЧС по Крыму, на пути разлива дождевых вод созданы искусственные преграды и временные дамбы.

Pr Scr youtube.com / Igor Korsakov

Тем временем туристы, находившиеся в Керчи, решили покинуть город, чтобы продолжить отдых в других городах Крыма. Однако сделать это в таких условиях не так просто, поскольку некоторые люди оказались заложниками ситуации ― их авто либо унесло, либо затопило. Но есть и те, кто сразу после начала наводнения уехал из города.

«Мы в Керчь приехали в прошлый четверг из Ростова. Думали, что останемся там до воскресенья, но погода явно решила нам не благоволить. Как только начало топить, мы решили поехать отдыхать в Новый Свет. Погода здесь хорошая, море — чистое, рядом — Судак и много интересных и видовых мест. А керчанам я хочу пожелать сил и терпения, очень жаль всех, кто оказался в такой неприятной ситуации», — поделилась с ФАН ростовчанка Алена Бурун.

Отметим, что в Керчи начали работать 10 групп, которые подсчитают ущерб, нанесенный непогодой. На данный момент точной суммы нет, однако уже понятно, что он составит сотни миллионов рублей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города. Это привело к тому, что часть городского транспорта перестала ходить.