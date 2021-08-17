Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 07:20
07:13
Общество
Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России
07:12
Экономика
Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом
07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
07:01
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
06:59
Экономика
Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах
06:57
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
06:32
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
06:31
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Все новости

Эксперт заявил о находке при раскопках в Крыму, связанной с появлением первого колеса
Общество
Эксперт заявил о находке при раскопках в Крыму, связанной с появлением первого колеса
ТАСС  /  Li Yibo via www.imago-images.de

Крым — перекресток древних народов, поэтому на территории полуострова до сих пор ежегодно проходит множество раскопок, участие в которых принимают как специалисты, так и студенты.

Ученые уверены, что им предстоит еще сделать много разных открытий на полуострове, тем более сегодня, когда методы исследования гораздо современнее, нежели были даже в ХХ веке, передает ФАН.

Эксперт заявил о находке при раскопках в Крыму, связанной с появлением первого колеса
Федеральное агентство новостей  / 

Как рассказал директор ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», доктор исторических наук Вадим Майко, все археологические исследования, которые были запланировали на этот год, успешно состоялись или находятся в процессе реализации, коронавирусные ограничения им не помешали. Также он заявил, что этот год по-своему необычен, поскольку сейчас проходит большое количество самых разнообразных экспедиций.

«В этом году, как и в прошлом, работают абсолютно все археологические экспедиции. Наиболее древние поселения, так называемая каменская археологическая культура, это эпоха «бронзы» в Крыму, по-прежнему раскапывается нашими специалистами. Насколько я знаю, у них очень интересные находки, в частности предметы, позволяющие говорить о времени появления первого колеса», — сказал Майко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперт заявил о находке при раскопках в Крыму, связанной с появлением первого колеса
pixabay.com  / 

Помимо этого, продолжил эксперт, в этом году работают все три экспедиции института, раскапывающие античные памятники полуострова: две экспедиции, работающие на территории Ленинского района на Керченском полуострове, а также большая постоянная донузлавская экспедиция, которая ведет раскопки на территории Тарханкута.

Также директор ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» выделил одну из экспедиций, которая работает совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом и Эрмитажем. По его словам, в этом году они впервые начали раскапывать уникальный для всего полуострова могильник, который, вероятно, связан с жителями, основавшими средневековый Солхат (Старый Крым).

«Его только начали копать. Открытия, я думаю, впереди, это интереснейший объект, который не на один год станет одним из основных при раскопках средневекового Солхата», — констатировал доктор исторических наук.

Вместе с тем он добавил, что ковидные ограничения есть, но на археологических исследованиях они не сказываются. При этом в каждой экспедиции соблюдаются все необходимые условия для нормальной работы и борьбы с COVID-19.

Ранее историк рассказал ФАН, как крымское село Приятное Свидание получило уникальное название. Он отметил, что есть несколько популярных версий на этот счет, однако от правды они далеки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт заявил о находке при раскопках в Крыму, связанной с появлением первого колеса
россия крым раскопки археология
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru