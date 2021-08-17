Эксперт заявил о находке при раскопках в Крыму, связанной с появлением первого колеса

Крым — перекресток древних народов, поэтому на территории полуострова до сих пор ежегодно проходит множество раскопок, участие в которых принимают как специалисты, так и студенты.

Ученые уверены, что им предстоит еще сделать много разных открытий на полуострове, тем более сегодня, когда методы исследования гораздо современнее, нежели были даже в ХХ веке, передает ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Как рассказал директор ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», доктор исторических наук Вадим Майко, все археологические исследования, которые были запланировали на этот год, успешно состоялись или находятся в процессе реализации, коронавирусные ограничения им не помешали. Также он заявил, что этот год по-своему необычен, поскольку сейчас проходит большое количество самых разнообразных экспедиций.

«В этом году, как и в прошлом, работают абсолютно все археологические экспедиции. Наиболее древние поселения, так называемая каменская археологическая культура, это эпоха «бронзы» в Крыму, по-прежнему раскапывается нашими специалистами. Насколько я знаю, у них очень интересные находки, в частности предметы, позволяющие говорить о времени появления первого колеса», — сказал Майко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Помимо этого, продолжил эксперт, в этом году работают все три экспедиции института, раскапывающие античные памятники полуострова: две экспедиции, работающие на территории Ленинского района на Керченском полуострове, а также большая постоянная донузлавская экспедиция, которая ведет раскопки на территории Тарханкута.

Также директор ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» выделил одну из экспедиций, которая работает совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом и Эрмитажем. По его словам, в этом году они впервые начали раскапывать уникальный для всего полуострова могильник, который, вероятно, связан с жителями, основавшими средневековый Солхат (Старый Крым).

«Его только начали копать. Открытия, я думаю, впереди, это интереснейший объект, который не на один год станет одним из основных при раскопках средневекового Солхата», — констатировал доктор исторических наук.

Вместе с тем он добавил, что ковидные ограничения есть, но на археологических исследованиях они не сказываются. При этом в каждой экспедиции соблюдаются все необходимые условия для нормальной работы и борьбы с COVID-19.

Ранее историк рассказал ФАН, как крымское село Приятное Свидание получило уникальное название. Он отметил, что есть несколько популярных версий на этот счет, однако от правды они далеки.