Крымские татары рассказали, как Украина их обманула в 2014 году

23 августа в Киеве должен состояться так называемый саммит «Крымская платформа», участие в котором намерены принять участники и из других стран. На площадках мероприятия украинская сторона собирается обсудить четыре основные темы: «Милитаризацию Азово-Черноморского региона»; «Пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие»; «Непризнание попытки аннексии Крыма» и «Восстановление прав крымскотатарского народа».

Корреспондент ФАН поговорил с крымскими татарами, которые после 2014 года остались жить на полуострове. Они рассказали, как относятся к Украине и какие обещания она якобы выполнила на территории своей страны.

«Это все пустые разговоры. Украина успела показать свое истинное лицо, когда Крым 23 года был в ее составе. Здесь ничего не делалось ни для крымских татар, ни для представителей других народов. После событий 2014 года звучали громкие обещания о том, что на Украине крымские татары будут жить хорошо, что совместно с Турцией нам построят жилье в Херсонской области, выдадут земельные участки. К сожалению, некоторые этому поверили и покинули тогда Крым, но многие из них уже вернулись. И что мы сегодня имеем в итоге? Украина опять обманула наш народ, потому что ничего из обещанного сделано не было. Они могут создавать только красивую картинку и ничего более. Страна живет в какой-то непонятной мне иллюзии», — заявил Эмир, житель Симферополя.

Федеральное агентство новостей / Елена Машкина

Другой житель крымской столицы, Эйваз, обратил внимание, что на Украине, в отличие от Крыма, не поддерживается развитие крымскотатарской культуры. При этом была закрыта часть их национальных медиаресурсов — это показывает истинное отношение Киева к этому вопросу.

«Украинские власти готовы обещать все, что угодно, поскольку знают, что ничего не выполнят. Каким образом они хотят восстановить наши права? Мы живем в Крыму, крымскотатарский язык является теперь государственным. Стало больше детских садов и школ с изучением нашего родного языка. Строится Соборная мечеть. Нам выделили земельные участки и квартиры в российском, а не украинском Крыму. При России слова не расходятся с делом, но на Украине все наоборот. Кстати, украинские власти до сих пор не реабилитировали крымских татар, а РФ это сделала почти сразу, как Крым вернулся в ее состав. Так что пусть они идут со своей «Крымской платформой» куда подальше, пусть они эти силы лучше потратят на улучшение жизни в своей стране, а к нам, в Крым, им лучше не лезть», — констатировал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Вместе с тем эксперты, в том числе западные, говорят, что так называемая «Крымская платформа» имеет исключительно пропагандистский характер и ничего более. В Киеве это объясняют тем, что «повлиять» на Россию в крымском вопросе ни политическим, ни военным, ни каким-либо другим путем не получится, что доказали прошедшие семь лет с момента воссоединения.

Напомним, ранее житель Симферополя рассказал, почему Украине больше нечем шантажировать Крым. Он отметил, что теперь полуостров никоим образом не зависит от поставок воды или продукции с украинской стороны.