Очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города

Очередные ливни, обрушившиеся на Керчь сегодня ночью, снова затопили некоторые улицы города. После ливня подтоплено минимум три улицы, поэтому местная администрация сообщила об изменении схемы движения транспорта.

«В связи с подтоплением улицы Самойленко, улицы Еременко, улицы Кирова вследствие выпадения обильных осадков временно прекращено движение ряда маршрутов, некоторый транспорт изменил маршрут», — говорится в сообщении мэрии.

Пресс-служба администрации Керчи /

Троллейбусы пока не ходят. При этом местные жители пишут, что на некоторых улицах собравшаяся вода достигает высоты по пояс, где-то — по колено. В частных домах затоплены дворы и огороды. Также вода залила рынок и стадион.

«Сейчас на улице чуть лучше, чем было. На проезжей части все еще стоит вода, но машины пытаются проезжать, хоть и до середины колес вода доходит. Мы потихоньку по тротуарам пытаемся ходить, там благо уже вода ушла», — рассказала ФАН жительница дома по улице Самойленко Елена.

Пресс-служба администрации Керчи /

Врио мэра города Святослав Брусаков призвал жителей не паниковать, так как руководство Керчи держит ситуацию под контролем, на все заявления людей о случившемся реагируют, чтобы провести спасательные работы.

«Ночной ливень вновь привел к затоплению центрального стадиона. В зоне подтопления оказались прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки ряда улиц, а также центральный рынок. Подтоплен оптово-розничный рынок. Ведется откачка воды, расчистка ливневой канализации. Несмотря на то что накануне были расчищены ливневки во всех проблемных местах, объем воды такой, что они не справляются с потоком», — рассказали в администрации Керчи.

Отметим, последние дни непогода испытывает на прочность все южные города России. Под удар стихии попали крымская Керчь, Новороссийск, Анапа, Геленджик и десятки небольших населенных пунктов.