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Очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города
Происшествия
Очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города
Пресс-служба администрации Керчи  / 

Очередные ливни, обрушившиеся на Керчь сегодня ночью, снова затопили некоторые улицы города. После ливня подтоплено минимум три улицы, поэтому местная администрация сообщила об изменении схемы движения транспорта.

«В связи с подтоплением улицы Самойленко, улицы Еременко, улицы Кирова вследствие выпадения обильных осадков временно прекращено движение ряда маршрутов, некоторый транспорт изменил маршрут», — говорится в сообщении мэрии. 

Очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города
Пресс-служба администрации Керчи  / 

Троллейбусы пока не ходят. При этом местные жители пишут, что на некоторых улицах собравшаяся вода достигает высоты по пояс, где-то — по колено. В частных домах затоплены дворы и огороды. Также вода залила рынок и стадион.

«Сейчас на улице чуть лучше, чем было. На проезжей части все еще стоит вода, но машины пытаются проезжать, хоть и до середины колес вода доходит. Мы потихоньку по тротуарам пытаемся ходить, там благо уже вода ушла»,  — рассказала ФАН жительница дома по улице Самойленко Елена.

Очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города
Пресс-служба администрации Керчи  / 

Врио мэра города Святослав Брусаков призвал жителей не паниковать, так как руководство Керчи держит ситуацию под контролем, на все заявления людей о случившемся реагируют, чтобы провести спасательные работы.

«Ночной ливень вновь привел к затоплению центрального стадиона. В зоне подтопления оказались прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки ряда улиц, а также центральный рынок. Подтоплен оптово-розничный рынок. Ведется откачка воды, расчистка ливневой канализации. Несмотря на то что накануне были расчищены ливневки во всех проблемных местах, объем воды такой, что они не справляются с потоком», — рассказали в администрации Керчи.

Отметим, последние дни непогода испытывает на прочность все южные города России. Под удар стихии попали крымская Керчь, Новороссийск, Анапа, Геленджик и десятки небольших населенных пунктов.

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керчь ливень затопление
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