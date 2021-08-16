Хлопок газа произошел на одной из улиц в Симферополе

Симферополь, 16 августа. В ночь на понедельник в Симферополе в многоэтажке произошел хлопок газа. Инцидент случился рано утром, в 05:35, по адресу Тургенева, 17 в квартире на первом этаже.

По сообщениям пресс-службы МЧС России по Республике Крым, спасатели эвакуировали из дома 32 человека, в том числе семь детей. Кроме того, двое граждан госпитализированы.

«Несущие конструкции дома не были повреждены, граждане вернулись в свои квартиры», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Как сообщал ФАН, непогода продолжает буйствовать на юге России. Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике.