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Житель Симферополя рассказал, почему Украине больше нечем шантажировать Крым
Общество
Житель Симферополя рассказал, почему Украине больше нечем шантажировать Крым
pixabay.com  / 

Каждый крымчанин помнит события 2014 года и то, как Украина отреагировала на желание людей вернуться в состав России. С украинской стороны, в частности от людей, которые затем стали политиками или уже были ими, тогда сыпалось множество обвинений и угроз в адрес жителей полуострова.

Они говорили о тюрьме, расправе и депортации, если люди начнут призывать или поддерживать идею помощи и воссоединения с РФ. Была и реальная угроза — из Киева в Крым был отправлен так называемый «поезд дружбы» с представителями группировки «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Однако жители республики вместе с единомышленниками из силовых структур были готовы их встретить и объяснить, что Крым — это Россия, а не Украина, передает корреспондент ФАН.

В результате где-то по пути следования сторонники «украинского мира» сошли с поезда, побоявшись такого теплого приема. Затем состоялся референдум, на котором за вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе.

Житель Симферополя рассказал, почему Украине больше нечем шантажировать Крым
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

После этого Украина всячески пыталась устроить проблемы жителям республики, организовав для них различные виды блокад: энергетическую, водную, продовольственную, транспортную. Это доставило определенные хлопоты местному населению, однако Россия быстро решила каждую из этих проблем.

«Когда отключили свет, то его нам восстановили уже буквально через две недели, хоть и по графикам, продукты тоже везли фурами, и ведь тогда еще не было Крымского моста, а только переправа.

То есть Россия сделала для нас все, чтобы мы жили хорошо, при этом Украина делала все наоборот и еще имела совесть заявлять, что в Крыму ее граждане страдают от «российской агрессии». Причем это — официальная позиция Киева, которая звучит и сегодня. Это, конечно, какой-то бред сумасшедшего, не знаю, как еще можно такую ситуацию охарактеризовать», — заявил ФАН житель Симферополя Игорь Осипов.

По его словам, примерно схожая ситуация происходит и с Донбассом, правда, люди там пострадали гораздо серьезнее, нежели в Крыму, поскольку там до сих пор идет война.

«Знаете, у меня промелькнула такая мысль: а ведь Украине больше нечем шантажировать Крым, потому что полуостров уже давно не нуждается ни в электроэнергии, ни в подаче днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, ни в продуктах с украинской стороны. Максимум что она может — это закрыть границу, но кому она этим сделает хуже — вопрос. В основном ведь украинцы едут в Крым, а не наоборот.

Киев же, когда у нас была засуха, постоянно играл на этой теме, звучали даже предложения продавать нам воду, представляете? Благо все решилось само собой — прошли мощные дожди, водохранилища наполнились на несколько лет вперед. Так что теперь ни Украине, ни ее так называемым патриотам нечего нам предложить, раньше хоть водный вопрос стоял, а сейчас и он уже закрыт. Надеюсь, в Донбассе тоже все скоро наладится, пусть война закончится», — говорит собеседник издания.

Вместе с тем Осипов сыронизировал, обратив внимание, что Крым никогда не развивался так быстро, как при президентах Украины Порошенко и Зеленском. Возможно, об этом будет даже записано в украинских учебниках как об еще одном «достижении украинской демократии» и их стремления в Евросоюз и НАТО.

Напомним, ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что ни у одной страны мира, в том числе Украины, нет возможности вернуть Крым военным путем. Об этом он сообщил во время прямой линии с крымчанами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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