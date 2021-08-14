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Сильные ливни снова грозят обрушиться на Керчь

  /   Обновлено: 14 августа 2021 10:49
Общество
Сильные ливни снова грозят обрушиться на Керчь
pxhere.com

Симферополь, 14 августа. Ухудшение погоды снова ожидается в Керчи. Обстановка может испортиться на выходных, что принесет в Крым сильные ливни с грозами.

Об приближающейся непогоде рассказала начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун. По ее словам, ливни придут в Керчь к субботнему вечеру.

С четверга в городе прошли сильные дожди. Из берегов вышла река вследствие чего подтопило территорию городского стадиона, оптового рынка и рыбоконсервного завода. Вода уходила в море самотеком.

Как ранее сообщалось, жителям Керчи посоветовали начать подготовку к возможной эвакуации. Жители города должны собрать необходимые документы, лекарства и взять с собой запас еды.

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