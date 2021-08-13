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Врачи рассказали, есть ли в Крыму дефицит донорской крови и антиковидной плазмы
Общество
Врачи рассказали, есть ли в Крыму дефицит донорской крови и антиковидной плазмы
pixabay.com  / 

Заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов донорской крови ГБУЗ РК «Центр крови» Кристина Радзивил на пресс-конференции, посвященной вопросу острой нехватки компонентов крови, сообщила, что в Крыму нет дефицита донорской крови и антиковидной плазмы, но существует повышенная потребность в первой, второй и четвертой группах крови с отрицательным резус-фактором.

«На данный момент пациентов много. Поэтому мы вынуждены зажечь «донорский светофор» красным цветом. Тем самым сигнализировать нашим донорам, чтобы они обратили на это внимание и пришли в «Центр крови», — добавила заведующая отделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.

Эксперты рассказали, что быть донором полезно для здоровья — сдача крови является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, это отличный способ следить за состоянием своего здоровья, так как перед процедурой человек обязательно обследуется, а после — обследуется его кровь. 

«Тут даже не о здоровье речь идет: людям очень важно чувствовать свою социальную значимость. Например, молодежь приходит небольшими группами по 10-20 человек. Это своего рода тимбилдинг, мероприятие, которое связывает их», — рассказала Ольга Чос на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она добавила, что с 2015 года в России развивается корпоративное донорство — мероприятие, которое сплачивает людей вне работы. Быть донором не только полезно, но и почетно — сейчас звания почетного донора удостоены более шести тысяч человек. Как правило, это люди, которые пришли в Центр крови еще в 18-20 лет. Со временем они получают разнообразные социальные привилегии: это денежная компенсация в размере около 15 тыс. рублей, обслуживание без очереди в государственных лечебных учреждениях, льготные путевки.

Ранее ФАН рассказывал, что более пяти тысяч доноров Приморья получат в этом году дополнительную финансовую поддержку. В этом году ее размер составил 15,1 тысячи рублей.

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крым донорство центр крови
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