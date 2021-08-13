Жителей Керчи начали эвакуировать из затопленных домов

Керчь, 13 августа. Жителей Керчи начали эвакуировать из-за подтопления части домов. Сейчас эвакуированы первые десять керчан, проживающие на переулке Вокзальном. Операцию по эвакуации проводили сотрудники Росгвардии. Сейчас решается вопрос о расселении людей в гостиницы.

Тем временем с помощью тяжелой спецтехники в городе углубляют стоки в сторону реки Мелек-Чесме, что позволит в несколько раз увеличить сброс воды в реку с подтопленных территорий частного жилого сектора и дорог.

В целом в работе по расчистке реки задействованы 50 человек. Большая часть работ сосредоточена в районе стадиона им. 50-летия Октября, в котором вода собралась как в котловане.

Пресс-служба администрации Керчи /

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что в большинстве домов воду откачали, начата работа по оценке ущерба в соответствии с установленным порядком.

Ранее ФАН сообщал, что мощная непогода охватила многие южные регионы России. Больше всех под удар попали Керчь, Анапа и Новороссийск.