Историк рассказал, как крымское село Приятное Свидание получило уникальное название

Лингвисты совместно с аналитиками сервиса «Яндекс.Карты» провели исследование на тему самых необычных названий населенных пунктов Российской Федерации. В итоге выяснилось, что название Александровка является самым распространенным — таких населенных пунктов в стране насчитывается аж 333, Ивановка — 280, Михайловка — 272.

Самое длинное название села оказалось из 25 букв — Кременчуг-Константиновское, а если без тире, то Верхненовокутлумбетьево — 23 буквы. При этом в России порядка 65 тысяч названий населенных пунктов, которые оказались единственными в своем роде: Черная Кома, Добрые Пчелы, Африканда, Опухлики, Мутный Материк, Майя, Приятное Свидание и многие другие.

Prt Scr youtube.com / Виктор Киров

Село Приятное Свидание находится в Крыму, в Бахчисарайском районе. Его история очень интересная, однако специалисты до сих пор спорят, как оно получило такое уникальное название. Более подробно об этом корреспонденту ФАН рассказал историк Василий Николаев.

«Это место впервые было обозначено на карте в 1842 году, там находился самый обычный на то время придорожный трактир, он стоял на дороге из Симферополя в Севастополь. Само название, по всей видимости, данный район получил из-за того, что на вывеске трактира со стороны Симферополя было написано «До приятного свидания!», а со стороны Севастополя — «Здравствуй». Это было во времена Крымской войны (1853–1856 гг.), поскольку трактир описывал офицер Николай Берг. Трактир стал популярным во время войны, был своеобразным перевалочным пунктом для солдат и офицеров, которые ехали из осажденного Севастополя в Симферополь для лечения и отдыха от боев. По некоторым данным, в трактире останавливался даже артиллерист Лев Толстой — знаменитый русский писатель», — поведал собеседник издания.

wikipedia.org / Investigatio / CC BY-SA 3.0 / Деталь панорамы Франца Рубо Оборона Севастополя

Василий Николаев рассказал еще об одной местной легенде, которая якобы повлияла на формирование название села. В ней говорится, что в 1787 году императрица Екатерина Великая провела в этом месте приятное свидание со своим фаворитом князем Григорием Потемкиным. По другой версии, князь должен был встретить здесь Екатерину.

«Однако ничего подобного на самом деле не было, поскольку в реальности Потемкин встречал императрицу на границе Новороссии, а не в центральной части Крыма. Примечательно, что похожая ситуация с названием относится к еще одному крымскому селу — Чистенькое. Некоторые утверждают, что оно получило такое наименование после того, как Екатерина остановилась в одном из поместий под Симферополем, она была довольна его убранством и чистотой», — сказал эксперт.

Есть по этому поводу еще одна версия, однако какая из них подлинная, сказать сложно. В ней говорится, что Екатерина II в этих местах искупалась в банях, после чего вышла из нее и заявила: «Я чистенькая».

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму начали активно сносить хибары украинских времен, выросшие в заповедниках. При этом в них в основном никто не жил на постоянной основе — чаще всего их сдавали туристам.