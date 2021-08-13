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Движение транспорта на Крымском мосту парализовало на четыре часа

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:56
Общество
Движение транспорта на Крымском мосту парализовало на четыре часа
pixabay.com  / 

Симферополь, 13 августа. Движение на Крымском мосту 13 августа было полностью парализовано. От самого съезда с моста в сторону Кубани растянулась многокилометровая пробка. По некоторым оценкам очевидцев, в длину она достигала до 60 километров.

Подробности происходящего прямо с места событий рассказала корреспонденту ФАН очевидица. По ее словам, людям на мосту, которые ехали в сторону Краснодара, говорили, чтобы они разворачивались обратно в Крым, так как на Кубани бушует непогода и повернуть будет безопаснее для них. Многие люди провели в пробке несколько часов. 

Кроме того, на самом мосту произошла авария. ДТП случилось еще в 10:30 утра по направлению в сторону Новороссийска, в связи с чем движение осуществлялось только по одной полосе, сообщил ФАН заместитель директора филиала Упрдор «Тамань» Егор Ксендзук. Там проводились мероприятия по оформлению ДТП и эвакуации транспортных средств. 

«13 августа в 14:40 на 158 км трассы А-290 открыто движение автотранспорта и осуществляется по двум полосам. Продолжительность ограничений составила четыре часа», — сообщили в пресс-службе «Тамани».

Ранее ФАН сообщал, что шторм в Сочи привел к закрытию всех пляжей курорта. Местные власти приняли решение закрыть для купания все городские пляжи из-за объявленного штормового предупреждения.

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