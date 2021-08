Лавров ответил на вопрос, когда Запад признает Крым

Глава российского МИД накануне посетил Крым и в разговоре со СМИ ответил на вопросы корреспондента ФАН. Сергей Лавров встретился с участниками форума арт-кластера «Таврида» в Судаке.

Встречали долгожданного гостя громкими аплодисментами, под музыку We Will Rock You английской рок-группы Queen. Как рассказал сам Лавров, для него эта песня играет особенную роль после прошедшей Олимпиады, ведь именно под нее в этом году выходили наши спортсмены.

Для участников кластера это было долгожданной встречей, ведь в процессе общения они смогли задать давно волнующие вопросы. При этом сам политик заявил, что для него этот визит совсем не официальный. В своем выступлении Сергей Лавров обратился к молодежи с поздравлениями в реализации такого значимого проекта. Помимо прочего, он предложил свою помощь в том, чтобы вывести его на международный уровень. Позже политик рассказал о ситуации, которая сложилась в работе МИД, охарактеризовав главную задачу министерства.

«Создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны во всех направлениях, для обеспечения безопасности, чтобы благополучие граждан укреплялось и их благосостояние росло, чтобы их права на международной арене были защищены», — заявил Сергей Лавров.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Политик отметил, что не все зависит только от их министерства, при этом они твердо намерены действовать на международной арене исключительно в рамках международного права и устава ООН, в котором записано равноправие всех государств, невмешательство во внутренние дела друг друга, урегулирование любых споров исключительно мирными средствами и право каждого народа самостоятельно решать свою судьбу и определять свое будущее.

О том, как он относится к позиции Запада и других стран по отношению к российскому Крыму, Сергей Лавров рассказал корреспонденту ФАН.

После Сергей Лавров вручил сертификаты победителям грантового конкурса и поздравил участников с интересными проектами. В конце встречи глава российского МИД принял участие в подведении итогов проекта «Гастрономическая карта России», где смог отведать блюда со всех концов нашей страны. О проекте подробнее рассказала Екатерина Шаповалова — его автор и руководитель.

Сергей Лавров позже отметил, что творчество для него тоже близко. По словам политика, в свое время он увлекался написанием стихов, любит джаз. Сам арт-кластер «Таврида» он охарактеризовал как полезную площадку, где можно не только говорить, но и слушать. В свою очередь, это является той самой частью общественной дипломатии, которая как никогда актуальна и востребована.