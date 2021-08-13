В Севастополе водитель ответит в суде за наезд на мужчину на пешеходном переходе

Севастополь, 13 августа. Прокуратура Севастополя направила материалы уголовного дела о ДТП с пострадавшим в суд. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По информации следствия, 44-летний водитель автомобиля Mercedes в светлое время суток совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Хрусталева возле дома 15, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В результате аварии пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя легковушки. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.