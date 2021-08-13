Ситуация с ливнями и подтоплениями в Керчи продолжает усугубляться

Ситуация в Керчи продолжает ухудшаться. В настоящее время некоторые домовладения снова оказались подтопленными. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе администрации города.

«Обстановка была стабильной, но сейчас ситуация усугубляется. Дождь не прекращается, и в настоящее время уже подтоплено несколько частных домовладений в двух переулках», — заявили в пресс-службе.

Также в администрации отметили, что на месте ситуацию контролирует председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, который находится непосредственно на месте событий. По словам жителей города-героя, на данный момент полностью затоплен стадион и оптовый рынок. Вода продолжает прибывать.

«Сейчас идет дождь, он и не прекращался. Стадион залило полностью, улицы Еременко, Карла Маркса, оптовый рынок. Подтоплена гостиница «Лазурная», — рассказал житель Керчи Андрей Никитин.

В городе сейчас работает межведомственный оперативный штаб. В готовности к развертыванию находятся 27 пунктов временного размещения в наиболее подверженных подтоплениям районах. Выставлено четыре временных поста для мониторинга гидрометеорологической обстановки и контроля складывающейся ситуации.

Тем временем туристы, оказавшиеся в отпуск в зоне непогоды, ищут, куда поехать в Крыму, чтобы ливни не омрачили отдых.

«Добрый день, подскажите, у кого солнышко в Крыму? Керчь льет, так ненормально, остается чуток отпуска, куда бы посушиться?» — пишет в Сети Лидия Безенова.

Ранее сообщалось, что в ходе последних подтоплений в Крыму в июне-июле погибло два человека и еще один пропал без вести. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.