Керчан призывают собрать все необходимое и готовиться к возможной эвакуации

Городской округ Керчь продолжает страдать от воздействия стихии. Согласно данным МЧС России по Республике Крым, вчера было подтоплено 170 придомовых территорий в селе Красногорка, из них 90 частных домов, а также восемь километров трассы «Таврида» — уровень воды там достиг 50 сантиметров. Сегодня же в самом городе Керчь подтопило центр города, перекресток улиц Карла Маркса и Самойленко, улицы Свердлова, Еременко и Внутриканальный переулок — там произошло подтопление двух частных домов.

«На место подтопления для уточнения информации и оказания помощи в случае необходимости направлены силы ГУ МЧС Росси по РК. Организована работа оперативного штаба. Осуществляется постоянный мониторинг. Ситуация стабильная и находится на контроле Правительства Республики Крым», — сообщает пресс-служба МЧС России по РК.

Из-за подтоплений в Керчи временно не вышел на линию электротранспорт, другой общественный транспорт работает в штатном режиме с некоторыми изменениями маршрута. Администрация города рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Обстановка стабильная, в ночное время до пяти утра работала тяжелая техника по расчистке речки Мелек-Чесме и других проблемных участках, которые создавали затор для вывода воды с территории города. Сегодня продолжают работать дежурные бригады, но уже в более так называемом дежурном режиме», — сообщил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

ГУ МЧС России по Республике Крым /

Он также добавил, что в других городах Крыма заготовлена техника на случай, если Керчь не справится своими силами, но пока обстановка под контролем. Тем не менее в ближайшее время ожидается усиление осадков.

«Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации места сбора: АТП-14313 ул. Вокзальное Шоссе, 44; пожарно-спасательный отряд ул. Комарова, 1. В случае опасности телефоны экстренных служб 101 и 112», — сообщает администрация города.

ГУ МЧС России по Республике Крым /

Всего за прошедшие сутки в Керчи выпало 84 миллиметра осадков, а, согласно прогнозу центра погоды «Фобос», сегодня ожидается еще 154 миллиметра — это 350% месячной нормы и почти в два раза больше, чем выпало в городе во время июньского потопа.

«В Керчи дожди сегодня резко усилятся во второй половине дня: каждые три часа будет выливаться по 25-26 миллиметров. И это при штормовом ветре в порывах до 25-30 метров в секунду», — сообщает центр погоды «Фобос».

В Керчи развернута работа межведомственного оперативного штаба. В готовности к развертыванию находятся 27 пунктов временного размещения, наиболее подверженных подтоплениям. Выставлены четыре временных поста для мониторинга гидрометеорологической обстановки и контроля складывающейся ситуации. Ранее ФАН рассказывал, что специалисты предрекли «библейский потоп» Крыму и Тамани.