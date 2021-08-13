Политолог пояснил важность вопросов, озвученных Аксеновым во время прямой линии

Прошедшая прямая линия с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым вызвала бурные обсуждения среди экспертов и жителей полуострова. В ходе трансляции Аксенов ответил на ряд животрепещущих вопросов, волнующих рядовых крымчан. Но еще больше вопросов осталось без ответа.

ФАН обратился за комментарием к председателю Общественной палаты РК, политологу Александру Форманчуку относительно выступления главы республики, чтобы оценить степень важности поднятых вопросов для жизни Крыма.

«Аксенов отобрал и обозначил из более чем четырех тысяч вопросов те, которые он знает как пульс повседневной жизни. Потому что он этой жизнью живет каждый день, он в нее вникает, он ее знает. Сегодня он показал, что для него нет ничего нового из того, что волнует людей. Правда, на этом фоне у многих возникает ощущение, что кроме Аксенова в правительстве Крыма эти вопросы решить некому. Но об этом он и говорил, что это вопросы муниципальной власти, руководителей и так далее, и так далее», — пояснил Форманчук.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

По мнению эксперта, те вопросы, которые были озвучены Аксеновым, это, в первую очередь, вопросы к эффективности исполнительной власти, которая на сегодняшний день требует глубокого реформирования.

Также Форманчук отметил, что в ходе прямой линии Сергей Аксенов отвечал прежде всего на вопросы, ежедневно касающиеся людей. Однако есть ряд более сложных, но не менее важных вопросов, которые также требуют решения.

«Существует еще много проблем, которые людей беспокоят, волнуют. Например, наши отношения с Украиной. Это вопрос болезненный, потому что мы понимаем, какого мы сегодня, к сожалению, врага получили в виде националистической Украины. Также есть проблема межнациональных отношений. Но это темы не для прямой линии», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что в ходе эфира, который длился порядка 2:40 часов, глава республики ответил почти на 100 вопросов. В прямом эфире он предложил национализировать принадлежащие иностранцам недострои в Крыму; возмутился тем, что на скандальную драку в центре Симферополя очень мягко отреагировали; рассказал о методах борьбы с завышением цен на продукты в республике и с отсутствием лекарств в аптеках; отказался предоставить Зеленскому убежище в Крыму в случае его побега с Украины; а также помог мужчине из Симферополя извиниться перед женой в прямом эфире.

Также были озвучены данные о финансировании ряда объектов: строительство набережной Николаевки в Симферопольском районе оценили в 10 млрд рублей; строительство железной дороги к аэропорту Симферополя предварительно обойдется в 4,5 млрд рублей.

Посетивший накануне Крым глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся на Украине «Крымскую платформу» очередным шабашем.