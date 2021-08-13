Начать подготовку к возможной эвакуации посоветовали жителям Керчи

Керчь, 13 августа. Власти крымского города предписали местным жителям начать подготовку к возможной эвакуации из-за непогоды.

Граждане должны собрать необходимые документы, лекарства и взять с собой запас еды, сказано в сообщении. Жителей Керчи также накануне призывали быть готовыми к эвакуации.

С вечера в городе уже выпало две месячные нормы осадков — 78 мм. Согласно прогнозу, в восточном Крыму сильные дожди будут идти в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы Керчи уже затопило. Местные власти подготовились к ликвидации последствий. Так, уже выделен специальный транспорт для помощи гражданам.