Керчь готовится к сильному наводнению, улицы города уже подтоплены

Керчь, 13 августа. Жители Керчи спасают свои автомобили от подтопления. Некоторые улицы уже затопило.

Власти крымского города подготовились к возможным ЧП. Уже выделен транспорт для возможной эвакуации людей, зарезервированы места, где при необходимости организуют пункты временного размещения. Важные инфраструктурные объекта обеспечены генераторами.

Городские аварийные службы и организации также приведены в готовность, передает крымский телеканал «Меллет». Местные жители пытаются перепарковать свои автомобили туда, где до них не достанет вода.

К этому моменту река Катерлез вышла из берегов, подтоплен стадион. По данным пресс-службы городской администрации, на реке Мелек-Чесме сейчас дежурит мониторинговые группа. Возле мостов дежурит спецтехника, которая приступит к работе, если вдруг образуются заторы.

Сложная обстановка складывается и вдоль русла реки Восточный Булганак. В зоне подтопления попали оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». На территории завода расчистили ливневки и открыли все ворота, чтобы вода не застаивалась.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил, что из-за сильных осадков оказались подтоплены 95 частных домовладений и 192 придомовых территории в четырех населенных пунктах в трех муниципальных образованиях. С 80 частных домовладений и 158 придомовых территорий вода уже ушла.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшее время обстановка будет только накаляться. В пятницу, 13 августа, в восточных районах Крыма, по Керченскому проливу, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра до 12-17 м/с, высота волн составит до двух метров. Местами прогнозируют ливень, град, грозы, шквалистый ветер.

Ранее ФАН сообщал, что уровень осадков, прогнозируемых на пятницу, составляет от 139 до 155 мм, что в несколько раз больше, чем 12 августа. Люди очень напуганы прогнозами. Жительница одного из потерпевших домов рассказала агентству, что их дома построены без фундамента, поэтому местные жители боятся, что строения просто унесет потоками воды.