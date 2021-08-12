На Крым надвигается мощная непогода: Керчь готовит мешки с песком и монтажную пену

В ближайшие три дня в Керчи ожидаются проливные дожди, особенно 13 августа. Пережившие подтопление в июне керчане пытаются предотвратить возможные последствия. Предприниматель с улицы Шлагбаумная Вадим рассказал ФАН о планируемых мерах.

«Если события будут развиваться, как обещают, мы будем строить дамбы из мешков с песком. Мы уже их заготавливаем. К тому же купили монтажную пену, чтобы задуть окна и двери в помещения», — сообщил керчанин.

Уже сегодня прошедший дождь натворил бед, особенно в районе оптового продуктового рынка. Уровень воды доходил до метра. Директор рынка Анар с огорчением рассказал корреспонденту ФАН о новой беде.

«Речка опять вышла из берегов. Мы еще не успели подсчитать убытки после прошлого наводнения, как нас настигли новые неприятности. Затоплены здания, унесло потоком товар. Люди очень расстроены. Если не принять меры для предотвращения таких ситуаций, рынок может просто закрыться. Люди останутся без работы, а горожане без товара. Я готов помогать в решении проблемы», — заключил Анар.

Уровень осадков, прогнозируемых на пятницу, составляет от 139 до 155 мм. Это в несколько раз больше, чем 12 августа. Люди очень напуганы прогнозами. Жительница одного из потерпевших домов на улице Чернышевского Виктория, которая с семьей пока проживает в аварийном доме, поделилась с ФАН опасениями.

«Как оказалось, наши дома не имеют фундамента. Мы очень переживаем, что еще один потоп может их просто унести. Почва размокшая, склон к реке. Страшно подумать о возможных последствиях. К счастью, решение об аварийности наших домов приняты и Сергей Аксенов во время эфира сегодня это подтвердил. Надеемся, скоро этот кошмар закончится», — рассказала женщина.

По последним данным, сегодня в Керчи выпало 45 мм осадков. Кроме оптового рынка затопило несколько улиц и управление керченского порта. Премьер Крыма Юрий Гоцанюк проведет в 21:00 экстренное совещание.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Кроме того, волны до двух метров ожидаются у восточного побережья Крыма в ближайшие сутки. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«В течение суток 13 августа по Керченскому проливу, на Черном море в районе Феодосия — Анапа и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра 12–17 м/с, высота волн — 1,3–2 м», — говорится в штормовом предупреждении.

Известно, что 50 человек и 16 единиц техники Донского спасательного отряда МЧС отправились в Керчь из Ростова-на-Дону для ликвидации последствий подтоплений. По данным специалистов, в ближайшие сутки, с 21:00 12 августа до 21:00 13 августа в Керчи количество осадков может достичь 151 миллиметра при месячной норме в 44 миллиметра. Некоторые в Сети этот прогноз назвали грядущим «библейским потопом».