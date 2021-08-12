Аксенов рассказал, как будет бороться с завышением цен на продукты в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о намерении системно бороться с завышением цен на продукты питания, несмотря на отсутствие прямых инструментов влияния на перекупщиков. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Ситуация с ценами одна из самых острых. Цены и доходы граждан всегда на первом месте стоят [среди прочих проблем]. Государственного регулирования цен на продовольствие нет — конкуренция определяет правила работы на рынке. Однако мы понимаем, что зачастую закупочные цены на молоко — 20 рублей, а розничные уже 100 рублей, а в некоторых случаях и больше. Иногда мы находили по Феодосии до 300 рублей цены, паразитировали на цене за литр молока. Просто невменяемая ситуация», — отметил глава республики.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Он заявил, что на сегодняшний день уже дано поручение министру промышленности Александру Трянову совместно с заместителем председателя Совета министров Республики Крым Андреем Рюмшиным проработать со всеми крымскими производителями продуктов питания вопросы ценообразования и логистики. Особенно это касается тех предприятий, которые получают меры государственной поддержки, так как, к сожалению, значительная часть средств от продажи этих товаров оседает у посредников.

«Бизнес нацелен на получение прибыли, это понятно. Но не за счет паразитирования на гражданах в данном случае. Отрабатываем полностью всю цепочку. Кто доставляет, куда доставляет, какая ситуация, где идет завышение и на чем паразитируют в данном случае. Разберем, встретимся с производителями, найдем вариант, как привести все это в соответствие. Но, к сожалению, прямого законодательного инструмента, позволяющего мне что-либо ограничить, у меня нет», — добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что Аксенов принял окончательное решение относительно строительства опреснителя в Ялте. По его словам, установка будет использоваться как резервная. Но решение уже принято и оно не обсуждается.