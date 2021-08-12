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Вспомнить погибших на атомной подлодке «Курск»: Севастополь почтил память экипажа
Общество
Вспомнить погибших на атомной подлодке «Курск»: Севастополь почтил память экипажа
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Сегодня в городе-герое Севастополе, как и в других городах России, вспоминают экипаж атомного подводного крейсера «Курск», который погиб 21 год назад в Баренцевом море. Среди 118 не вернувшихся домой моряков было 18 севастопольцев. Семеро из них похоронены на городском и братском кладбищах.

Траурные мероприятия, посвященные годовщине гибели атомной подводной лодки, начались с литии по погибшим у Мемориала морякам-подводникам АПРК «Курск» на кладбище Коммунаров. На территории кладбища установлен обелиск подводникам-севастопольцам, которые служили на затонувшем атомоходе. Согласно воинскому церемониалу, священник отслужил литию, после чего присутствующие возложили венки и цветы к обелиску подводникам.

Позже рота почетного караула Черноморского флота с государственным и Андреевским флагами прошла торжественным маршем перед памятником. В мероприятии приняли участие командование флота, экипажи подводных лодок ЧФ, родственники подводников и ветераны. Корреспондент ФАН пообщался с присутствующими.

«Нам память погибших очень дорога, мы постоянно, пока живы, будем о них вспоминать. Мы не должны забывать погибших ребят. Тем более что из «Севастопольской Голландии» погибло более 60 человек в мирное время, большинство из них остались в водах Мирового океана. Они погибли и похоронены в водах. Мы будем всячески поддерживать память о погибших», — сказал капитан I ранга в запасе, председатель общественной организации ветеранов и выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища «Севастопольская Голландия» Алексей Корнев.

Ранее ФАН рассказывал, что дизель-электрическая субмарина «Магадан» пополнит ряды ВМФ РФ в ноябре 2021 года. Подлодка «Магадан» была построена на петербургском предприятии АО «Адмиралтейские верфи» специально для пополнения сил Тихоокеанского флота РФ.

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курск севастополь атомная подлодка
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