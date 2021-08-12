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Симферополец в прямом эфире попросил Аксенова помочь вернуть ему жену

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:02
Общество
Симферополец в прямом эфире попросил Аксенова помочь вернуть ему жену
pixabay.com  /  Oleksandr Pyrohov

Симферополь, 12 августа. На прямую линию Сергею Аксенову поступило необычное обращение — симферополец попросил главу Крыма помочь разрешить семейный конфликт, и получил поддержку.

«Сергей Валерьевич, обращаюсь к вам как товарищ курсант к товарищу курсанту, нужна ваша помощь. Я очень обидел свою жену, с которой прожил уже более 20 лет, хотелось бы еще 80 прожить, у нас есть два сына. Не могли бы вы ей из телевизора сказать, что я ее очень люблю и жить без нее не могу», — попросил Игорь Русняк.

Аксенов сказал, что только за курсанта может поручиться наверняка, ведь бывших военных не бывает, и посоветовал жене Игоря дать ему второй шанс.

«Раз молодой человек считает, что любит свою женщину, свою жену, значит, наверное, так и есть. Передаю привет, дайте шанс вашему молодому человеку. Девушку не знаю, как зовут, тем не менее, раз такую просьбу просят, еще и курсанты — да, поддерживаю», — сказал Аксенов в ходе прямой линии.

Также в ходе прямой линии крымский глава пообещали лично устранить дефицит лекарств в Крыму, так как местные жители пожаловались на отсутствие ряда препаратов во многих аптеках.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что супруга главы Крыма Елена Аксенова поделилась секретами счастливой семьи и рассказала о том, как сохранять семейный очаг.

 

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крым сергей аксенов симферополь
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