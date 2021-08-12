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Сергей Аксенов пообещали лично устранить дефицит лекарств в Крыму
Общество
Сергей Аксенов пообещали лично устранить дефицит лекарств в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 12 августа. Сергей Аксенов в ходе прямой линии с крымчанами пообещал решить все вопросы с дефицитом лекарств в аптеках полуострова. По словам главы республики, на ближайшем оперативном штабе по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции он намерен представить список препаратов, которые отсутствуют в продаже, сообщает ФАН.

«Мы по всем лекарственным препаратам прошли от сроков закупки без исключения до сроков поставки. По льготникам опять выросло — 52 было обращения. Коллегам уже сказал: не сделаете вы — за вас сделают другие. К сожалению, хочешь сделать хорошо — придется получать диплом фармацевта. Поэтому в ручном режиме «разруливаем» вопрос. Вплоть до того, что вручную из Москвы просим передать», — заявил Аксенов.

Сергей Аксенов пообещали лично устранить дефицит лекарств в Кырму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Глава республики подчеркнул, что средства на закупку лекарственных препаратов выделены, этот вопрос согласован с федеральным центром, поэтому никаких вопросов по поводу доступности лекарственных препаратов в Крыму быть не должно.

Также Сергей Аксенов призвал работать «в ручном режиме» и активнее лично «заниматься вербовкой» медицинских сотрудников, так как на сегодняшний день в Крыму не хватает около 700 врачей и 1500 человек среднего и младшего медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что после проведения прокурорской проверки в Крыму были выявлены факты нарушения прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

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крым аксенов медицина
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