Сергей Аксенов пообещали лично устранить дефицит лекарств в Крыму

Симферополь, 12 августа. Сергей Аксенов в ходе прямой линии с крымчанами пообещал решить все вопросы с дефицитом лекарств в аптеках полуострова. По словам главы республики, на ближайшем оперативном штабе по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции он намерен представить список препаратов, которые отсутствуют в продаже, сообщает ФАН.

«Мы по всем лекарственным препаратам прошли от сроков закупки без исключения до сроков поставки. По льготникам опять выросло — 52 было обращения. Коллегам уже сказал: не сделаете вы — за вас сделают другие. К сожалению, хочешь сделать хорошо — придется получать диплом фармацевта. Поэтому в ручном режиме «разруливаем» вопрос. Вплоть до того, что вручную из Москвы просим передать», — заявил Аксенов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Глава республики подчеркнул, что средства на закупку лекарственных препаратов выделены, этот вопрос согласован с федеральным центром, поэтому никаких вопросов по поводу доступности лекарственных препаратов в Крыму быть не должно.

Также Сергей Аксенов призвал работать «в ручном режиме» и активнее лично «заниматься вербовкой» медицинских сотрудников, так как на сегодняшний день в Крыму не хватает около 700 врачей и 1500 человек среднего и младшего медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что после проведения прокурорской проверки в Крыму были выявлены факты нарушения прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом.