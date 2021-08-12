Лавров рассказал, какой вывод сделали в России из санкционного давления Запада

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, какой вывод сделали в России из санкционного давления. Он рассказал, какую пользу извлекла страна благодаря своему ответу и контрмерам в отношении тех стран, которые ввели незаконные, односторонние и нелегитимные санкции.

«Благодаря нашим контрмерам мы смогли не без труда, конечно, наладить сельское хозяйство. Я убежден, оно будет развиваться по-прежнему быстрыми темпами, цены будут регулироваться и понижаться, это неизбежно. Мы также смогли наладить в промышленности, в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали нас уже независимыми и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров», — заявил Сергей Лавров в ходе выступления на площадке арт-кластера «Таврида», передает корреспондент ФАН.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Он добавил, что это стимулировало Россию заполнить те пробелы, которые до сих пор были, это придаст еще большую устойчивость и прочность российской экономике. При этом Лавров подчеркнул, что это не повод впадать в автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. — Прим. ФАН), самоизоляцию или конфронтацию, Россия по-прежнему готова к сотрудничеству.

«Если вдруг на очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь «наказать», мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта, будем полагаться на собственные силы», — сообщил глава МИД РФ.

Он подытожил, что события, последовавшие за переходом Крыма в состав Российской Федерации, научили страну полагаться прежде всего на себя, при этом оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя о том, что западные партнеры ненадежны.

Ранее ФАН рассказывал, что глава МИД РФ Лавров напомнил о реакции Запада после событий 2014 года в Крыму и сообщил, что именно поощрение Западом националистических амбиций Киева стало стимулом для ущемления русскоязычного населения на Украине.