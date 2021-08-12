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Аксенов напомнил, как при Украине вышки сотовой связи стояли на зданиях минобороны
Общество
Аксенов напомнил, как при Украине вышки сотовой связи стояли на зданиях минобороны
pixabay.com  /  Dávid Lehoczki

Глава Крыма Сергей Аксенов отвечает на вопросы граждан во время прямой линии, которая проходит в Симферополе, и онлайн ее могут посмотреть все желающие. На горячую линию уже поступили тысячи звонков от крымчан, в том числе в видеоформате. Один из них касался плохой сотовой связи на территории полуострова. Об этой проблеме, наверное, знает каждый, кто живет или отдыхал в республике после 2014 года.

Аксенов объяснил, с чем связана такая ситуация. По его словам, при Украине вышки сотовой связи стояли на зданиях минобороны, милиции и органов власти, однако в России это запрещено, соответственно, пришлось переориентировать вышки связи. По всей видимости, это и привело к ухудшению сотовой связи, передает ФАН.

«Их количество будет увеличено. На объездной в Ялте, например, не будет слепых зон, как и в городах. Дорожная карта есть, 10 сентября будет опубликована карта размещения вышек, после они будут установлены», — заявил глава Республики Крым.

Он отметил, что частных операторов нельзя обязать это сделать, поскольку неизвестно их финансовое положение. В связи с этим региональные власти их подталкивают к принятию таких решений и относятся к этому с пониманием.

«В Ялте не только на объездной есть слепые зоны, но и в самом городе. Например, если ехать по главной улице от Морской до Спартака, в течение всего пути интернета нет вообще», — сказала ФАН ялтинка Алена.

Ранее Сергей Аксенов объяснил, почему ни у одной страны мира, в том числе Украины, нет возможности военным путем вернуть Крым. Также он рассказал, какое реальное отношение украинских граждан к россиянам.

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