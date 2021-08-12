Глава МИД РФ Лавров напомнил о реакции Запада после событий 2014 года в Крыму

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал события 2014 года в Крыму в рамках выступления на площадке арт-кластера «Таврида», где прошел паблик-ток участников заезда «Вкусный джаз». Он обратил внимание на реакцию России и Запада на исход референдума и свободное волеизъявление крымчан.

«Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины — прим. ФАН) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, — и эту договоренность оппозиция на утро растоптала», — сообщил Сергей Лавров.

Он также напомнил, что референдум прошел при поддержке России, так как российские военнослужащие обеспечивали порядок в городах республики.

«И мы благодарим, что все это прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: «Вы аннексировали Крым». Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые проглотили… На самом деле не проглотили, а поощрили это», — заявил глава МИД РФ.

Он также добавил, что поощрение Западом нацистских амбиций Киева стало стимулом для ущемления русскоязычного населения на Украине, и напомнил о принятом на Украине законе о государственном языке. Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему, по мнению политолога и профессора Дмитрия Выдрина, русский язык подвергается гонениям на Украине.