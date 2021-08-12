Аксенов: Возможности вернуть Крым военным путем нет ни у одной страны мира

Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с крымчанами в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с отношениями республики с Украиной. Он отметил, что в соседней стране радуются любым стихийным бедствиям на полуострове, злорадствуют. При этом таким занимаются не граждане Украины в своем большинстве, а политики: власти Украины тут же начинают потирать руки.

Вместе с тем Аксенов высказался по поводу так называемого саммита «Крымская платформа», который должен состояться 23 августа в Киеве, передает ФАН.

«Крымская платформа». Давайте говорить так: она рассчитана на то, что мы сами себя утопим. То есть они все понимают, что никаких планов и соответственно возможностей вернуть Крым военным путем нет, и это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы вернулись на свою историческую родину, все! Поэтому все рассказы крутятся об одном: у них упадет уровень жизни, и они там подумают, что надо возвращаться на Украину. Ну бред сумасшедшего. Мы уже понимаем, что при всех наших недостатках мы двигаемся точно быстрее, нежели они. Я имею ввиду украинские власти», — констатировал глава Республики Крым.

Также Аксенов добавил, что Крым всегда найдет общий язык и понимание с гражданами Украины, поскольку у многих там живут родные и близкие. Кроме того, он выразил уверенность, что большинство украинцев не испытывают враждебность ни по отношению к жителям полуострова, ни к другим россиянам.

Ранее ФАН сообщал, что в Крым приехал глава МИД Сергей Лавров. В ходе встречи с молодежью он прокомментировал будущее проведение так называемого саммита «Крымская платформа», который через несколько недель состоится на Украине. По его словам, это будет очередной шабаш.