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Решение принято и не обсуждается: Аксенов заявил о строительстве опреснителя в Ялте
Общество
Решение принято и не обсуждается: Аксенов заявил о строительстве опреснителя в Ялте
rk.gov.ru  /  Официальный сайт правительства Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов проводит прямую линию с жителями полуострова. На момент начала мероприятия в Центр управления регионом поступило более 4 тыс. вопросов от крымчан. Больше всего жителей Крыма волнуют вопросы ЖКХ — 15%, соцзащиты — 13%, строительства дорог — 10%, благоустройства — 9%, здравоохранения — 6% и др.

Также одной из актуальных тем во время обсуждения стало водоснабжение полуострова. Аксенов заявил, что на данный момент Симферополь получает из подземных источников 60% воды — около 90 тыс. кубометров, это достаточно много. Объема накопленной воды в водохранилищах должно хватить минимум на два года, а может, и три.

Вместе с тем он высказался по поводу строительства опреснительной установки морской воды в Ялте, назвав его «резервным источником воды», передает ФАН.

«В городе Ялте подземных источников воды нет, за исключением нескольких скважин. Водохранилища заполнены, Ялте не о чем беспокоиться. Но строить опреснительную установку в Ялте мы будем — как резервную. Это решение уже принято и не обсуждается», — заявил глава РК.

Известно, что сейчас идет технико-экономическое обоснование строительства двух накопительных водохранилищ — одно должно появиться в Симферополе на 15 млн кубометров, а второе — в Алуште — на 8 млн кубометров воды. Это обеспечит надежное водоснабжение жителей полуострова даже в том случае, если долго не будет осадков.

Ранее ФАН опубликовал кадры с места затопления села Краснолесье под Симферополем. На них можно увидеть, как из-за мощных ливней страдают некоторый районы полуострова.

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