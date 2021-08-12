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Лавров рассказал, почему иностранцы считают символами РФ балалайку, водку и медведя
Общество
Лавров рассказал, почему иностранцы считают символами РФ балалайку, водку и медведя
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Артемина

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с участниками образовательного заезда «Вкусный джаз» на площадке арт-кластера «Таврида» ответил на вопрос, почему иностранцы ассоциируют русского человека с балалайкой, водкой и медведем, передает корреспондент ФАН.

По его словам, такие символы нарочно никто не придумывал — они просто идут от жизни. При этом министр пошутил, что никакого «тайного совещания в Российской империи или решения Политбюро ЦК КПСС» по этому поводу не было.

«Просто воспринимают нас как страну балалайки и водки, это признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи — признак нашего бережного отношения к природе. Мне кажется, это гораздо лучше, чем ассоциации, которые вызывает такой символ США, как индейцы, например. Их судьба несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране!» — ответил глава МИД.

Обсуждая уже другую тему, Сергей Лавров рассказал, что партия «Единая Россия» причастна к созданию многих молодежных движений, активисты которых будут участвовать в выборах в Госдуму. Лавров рассказал, что выступал на «Территории смыслов», общался в рамках нового проекта «Лидеры России» и кадрового проекта Высшей партийной школы «Единой России» — «ПолитСтартап». Многие из ребят-победителей, в числе которых и волонтеры, сейчас будут участвовать в избирательной кампании на выборах в Госдуму РФ.

«Это «свежая кровь», которая обязательно придет в наш парламент. Она очень нужна. Убежден, старшие товарищи сделают все, чтобы обеспечить преемственность», — сказал Сергей Лавров на площадке арт-кластера «Таврида».

Ранее ФАН рассказывал, что Лавров прокомментировал грядущее мероприятие в Киеве «Крымская платформа», где будут устраивать обсуждения по «возвращению полуострова в состав Украины».

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Все новости / Общество / Лавров рассказал, почему иностранцы считают символами РФ балалайку, водку и медведя
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