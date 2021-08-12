Лавров назвал «Крымскую платформу» Украины очередным шабашем

Симферополь, 12 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Крым, чтобы выступить в рамках арт-кластера «Таврида». Участники устроили ему шумный прием — аплодисменты долго не смолкали. Сразу после короткого приветствия, участники кластера стали презентовать гостю основные направления этого заезда и делиться достижениями.

В свою очередь во время общения с участника Сергей Лавров отметил, что сегодняшний его приезд в Судак — это не официальный визит в Крым, так как по своей стране с официальными визитами не ездят.

Кроме того, он прокомментировал грядущее мероприятие в Киеве, которые назвали «Крымская платформа», где будут устраивать обсуждения по «возвращению полуострова в состав Украины».

«Скоро состоится очередной шабаш, «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отметим, что грядущую «Крымскую платформу» на Украине всерьез нигде не воспринимают. Так, допустим, в разговоре с корреспондентом ФАН заместитель председателя общественной палаты Севастополя, председатель объединения крымских татар Севастопольского региона «Ак-яр» Энвер Мамутдинов отметил, что это мероприятие — очередная политическая провокация, Украина будет пытаться раскачивать ситуацию и показывать свою мнимую заботу о людях в Крыму.