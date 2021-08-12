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Власти в Крыму опровергли информацию о прорыве дамбы в Керчи
Происшествия
Власти в Крыму опровергли информацию о прорыве дамбы в Керчи
facebook.com  /  Сергей Бороздин

Сильные ливни вновь угрожают Крыму стихийным бедствием. Под удар стихии попали уже подтопленная в этом году Керчь и Ленинский район крымского полуострова. ФАН подготовил краткий обзор ситуации на текущий момент.

В 09:40 от ЕДДС Ленинского района поступила информация о подтоплении одного частного домовладения по адресу в селе Красногорка. Прибыв на место сотрудники МЧС установили, что подтоплено 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Также произошло подтопление восьми километров участка автодороги 55 км трассы «Таврида» (уровень воды до 50 см), вследствие чего данный участок перекрыт. Объезд осуществляется через с. Ленино и с. Ильичево.

из-за сильных дождей Керчь снова оказалась под угрозой затопления
Пресс-служба МВД РК  / 

Позднее, в 12:40, на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (км 54- км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону).

По словам исполняющего обязанности главы администрации города Керчи Святослава Брусакова, городские власти и профильные службы готовы к любому развитию ситуации. Администрация предпринимает все необходимые меры, чтобы ситуация с затоплением города не повторилась.

«В городе Керчи в 10:00 утра проведена расширенная комиссия по ЧС, определен порядок действия в результате надвигающихся событий, определены все участки которые могут быть подтоплены. Я дал распоряжение отравиться на русла речек, которые 17 июня доставили нам массу хлопот проблем. Пока данных о том, что где-то критическая ситуация нет. Погод ухудшается, но все под контролем», — заявил врио главы администрации.

из-за сильных дождей Керчь снова оказалась под угрозой затопления
Пресс-служба МВД РК  / 
Брусаков отдельно подчеркнул, что слухи о том, что в Керчи якобы прорвало дамбу, не имеют под собой реальных оснований. Ситуация в городе стабильная. За всеми проблемными объектами ведется наблюдение. Кроме того, со вчерашнего вечера по всему городу идет оповещение населения о том, что надвигается непогода.

Вместе тем, в социальных сетях уже появляются фото, на которых видны первые подтопленные участки города. Речь идет о вещевом рынке на улице Мирошника и районе центрального стадиона.

Напомним, что вечером 11 августа из-за сильных ливней было подтоплено село Краснолесье Симферопольского района. От стихии пострадали четыре домовладения и 19 придомовых территорий.

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Все новости / Происшествия / Власти в Крыму опровергли информацию о прорыве дамбы в Керчи
крым керчь потоп наводнение
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