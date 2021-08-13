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ФАН узнал, существует ли борьба за туристов между Крымом и Краснодарским краем
Общество
ФАН узнал, существует ли борьба за туристов между Крымом и Краснодарским краем
ФБА «Экономика сегодня»  / 

На первых порах, когда Крым воссоединился с Российской Федерацией, крымчане часто сравнивали новую действительность с украинской. Сейчас же, по прошествии нескольких лет, все больше местных начинают сравнивать крымские туристические возможности с краснодарскими. Сегодня в разгар туристического сезона и пандемии вопрос разницы между соседствующими регионами особенно актуален: антиковидные меры и ценообразование, применим ли опыт Краснодарского края к Крыму, борьба за туристов — существует ли она?

«У нас есть совместные проекты, например, «Золотое кольцо Боспорского царства». Это далеко не единственный проект, правда, другие к сожалению, пока не удалось воплотить из-за эпидемической ситуации, но мы обязательно к ним вернемся», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Опыт Краснодарского края в разных сферах постепенно перенимается и используется в Крыму, отметил министр. Что же касается борьбы за туристов, то, как выяснил ФАН, на курортах Краснодарского края жители не замечают значимого оттока отдыхающих.

ФАН узнал, существует ли борьба за туристов между Крымом и Краснодарским краем
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Каждое лето отдыхаю в Геленджике уже десять лет. В этом году туристов так же много, как и обычно: все скамейки заняты, в парке не пройти, на пляжах столько людей, что аж страшно. Я не думаю, что мы должны конкурировать с Крымом, это два разных региона, у каждого своя специфика: одним по душе наше побережье, другим — крымское. Не вижу никаких проблем», — поделилась с ФАН жительница Краснодара Ольга.

Тем не менее, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), объемы продаж туров на курорты Краснодарского края в августе-сентябре этого года упали. Это привело к снижению на 10-20% стоимости размещения в отелях и даже к закрытию некоторых из них. Однако губернатор Краснодарского края не считает ситуацию критической.

«Общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что количество отмен бронирований не превышает 20%», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Тем временем Крым к августу принял уже 5 млн туристов и не собирается сбавлять темпы. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что, согласно данным туроператоров, некоторые туристы в августе выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю.

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