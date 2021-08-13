ФАН узнал, существует ли борьба за туристов между Крымом и Краснодарским краем

На первых порах, когда Крым воссоединился с Российской Федерацией, крымчане часто сравнивали новую действительность с украинской. Сейчас же, по прошествии нескольких лет, все больше местных начинают сравнивать крымские туристические возможности с краснодарскими. Сегодня в разгар туристического сезона и пандемии вопрос разницы между соседствующими регионами особенно актуален: антиковидные меры и ценообразование, применим ли опыт Краснодарского края к Крыму, борьба за туристов — существует ли она?

«У нас есть совместные проекты, например, «Золотое кольцо Боспорского царства». Это далеко не единственный проект, правда, другие к сожалению, пока не удалось воплотить из-за эпидемической ситуации, но мы обязательно к ним вернемся», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Опыт Краснодарского края в разных сферах постепенно перенимается и используется в Крыму, отметил министр. Что же касается борьбы за туристов, то, как выяснил ФАН, на курортах Краснодарского края жители не замечают значимого оттока отдыхающих.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Каждое лето отдыхаю в Геленджике уже десять лет. В этом году туристов так же много, как и обычно: все скамейки заняты, в парке не пройти, на пляжах столько людей, что аж страшно. Я не думаю, что мы должны конкурировать с Крымом, это два разных региона, у каждого своя специфика: одним по душе наше побережье, другим — крымское. Не вижу никаких проблем», — поделилась с ФАН жительница Краснодара Ольга.

Тем не менее, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), объемы продаж туров на курорты Краснодарского края в августе-сентябре этого года упали. Это привело к снижению на 10-20% стоимости размещения в отелях и даже к закрытию некоторых из них. Однако губернатор Краснодарского края не считает ситуацию критической.

«Общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что количество отмен бронирований не превышает 20%», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Тем временем Крым к августу принял уже 5 млн туристов и не собирается сбавлять темпы. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что, согласно данным туроператоров, некоторые туристы в августе выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю.