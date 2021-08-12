Жительница Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство дочери

Севастополь, 12 августа. В отношении местной жительницы прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Женщина обвиняется по статьям 119 части 1 (угроза убийством) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. Также сообщается, что жительница Севастополя неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своей 11-летней дочери.

Согласно данным следствия, в апреле-мае 2021 года фигурантка продолжала систематически жестоко обращаться с девочкой, оскорбляла и унижала ее. Помимо этого она употребляла в присутствии ребенка алкоголь, после чего, будучи пьяной, избивала дочь.

Злоумышленница в ходе очередной ссоры взяла со стола кухонный нож, навела его лезвие в сторону дочери и начала угрожать ей убийством. После этого девочка обратилась за помощью к бабушке, которая вызвала сотрудников полиции. Девочку забрали и поместили в социальный приют для детей и подростков. Уголовное дело направлено в суд.

Жительница города Ужур Красноярского края сдавала в аренду педофилам своих детей трех и пяти лет за тысячу рублей.