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МЧС предупредило жителей Крыма об ухудшении погоды

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:02
Общество
МЧС предупредило жителей Крыма об ухудшении погоды
pixabay.com

Симферополь, 12 августа. Серьезное ухудшение погоды ожидается на территории Крымского полуострова в ближайшие два дня, заявили в ГУ МЧС по региону.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня на полуострове ожидаются сильные дожди, град и шквальный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости в 25 м/с, добавили в ведомстве.

«В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — сказано в сообщении.

Мощные ливни также прошли в Москве и Подмосковье. По данным синоптиков, за сутки в столичном регионе выпало около половины месячной нормы осадков.

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