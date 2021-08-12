Росгвардия сообщила о задержании пристававшего с ножом к детям жителя Евпатории

Евпатория, 12 августа. Мужчина угрожал детям, которые гуляли на площадке рядом с домом. Инцидент произошел 10 августа.

По данным крымского управления Росгвардии, правоохранители задержали местного жителя. Установлено, что он был пьян, а также проявлял неадекватное поведение.

К тому же при виде росгвардейцев мужчина сразу же откинул нож от себя. После задержания жителя Евпатории передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От неадекватных действий подозреваемого никто не пострадал.

Накануне жители Подмосковья спасли школьниц от сексуального маньяка. Мужчина пытался изнасиловать свою падчерицу и ее подругу в лесу.