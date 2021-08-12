Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 11:47
11:46
Общество
Поклонников «Тора» ждет любовная история в четвертой части франшизы
11:46
Политика
Политолог Бортник спрогнозировал затишье на Украине после встречи Байдена и Зеленского
11:46
Экономика
Банк России сообщил о признаках перегрева на рынке жилья
11:44
Общество
Ростовчанка отсудила у городского перевозчика 700 тысяч рублей
11:40
Происшествия
Сотрудника ФСБ на Кубани задержали за получение 110 млн рублей в виде взятки
11:37
Спорт
Затравленная украинская легкоатлетка отреагировала на скандал из-за ее фото с Ласицкене
11:37
Общество
Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа чиновников на жалобы граждан в соцсетях
11:36
Общество
Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»
11:34
Происшествия
Туристическое судно затонуло у берегов Греции
11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
Все новости

Росгвардия сообщила о задержании пристававшего с ножом к детям жителя Евпатории

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:18
Происшествия
Росгвардия сообщила о задержании пристававшего с ножом к детям жителя Евпатории
vk.com  /  Управление Росгвардии по Псковской области

Евпатория, 12 августа. Мужчина угрожал детям, которые гуляли на площадке рядом с домом. Инцидент произошел 10 августа.

По данным крымского управления Росгвардии, правоохранители задержали местного жителя. Установлено, что он был пьян, а также проявлял неадекватное поведение.

К тому же при виде росгвардейцев мужчина сразу же откинул нож от себя. После задержания жителя Евпатории передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От неадекватных действий подозреваемого никто не пострадал.

Накануне жители Подмосковья спасли школьниц от сексуального маньяка. Мужчина пытался изнасиловать свою падчерицу и ее подругу в лесу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Росгвардия сообщила о задержании пристававшего с ножом к детям жителя Евпатории
дети нож евпатория мужчина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru