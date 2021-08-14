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Министр курортов Крыма объяснил, как разгрузить ЮБК во время курортного сезона
Общество
Министр курортов Крыма объяснил, как разгрузить ЮБК во время курортного сезона
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В последнее время все больше крымчан и отдыхающих жалуются на проблемы, возникающие в туристический сезон: пробки, забитые пляжи, тысячи людей на набережных. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко объяснил, какую пользу региону приносят туристы и развитие туристической сферы на полуострове.

«Сложная тема — что касается жалоб. Я попробую рассуждать логически: на данный момент ВРП (валовый региональный продукт) официально — 7% — туризм. Учитывая все смежные отрасли, по экспертным оценкам — 25-30%. Это мощнейший экономический стимул, возможность повысить благосостояние, его упростить для большого количества населения, это деньги, которые входят в экономику региона, это новые рабочие места и в туризме, и вокруг него», — рассказал Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он добавил, что нужно совершенствовать сервис и создавать новые места для размещения за счет реконструкции уже существующих, ввода в оборот законсервированных средств размещения и строительства новых, но уже не на ЮБК, а на западном и восточном побережьях, чтобы не создавать дополнительную антропогенную нагрузку.

Министр курортов Крыма рассказал, как разгрузить ЮБК во время курортного сезона
Пресс-служба Минкурортов Крыма  / 

Для этого совместно с Федеральным агентством по туризму разрабатывается мастер-план территорий, который позволит определить, где какая нагрузка возможна, где какие логистические особенности, где какие потоки и, самое главное, какой экономический результат будет от размещения тех или иных объектов инфраструктуры и рекреации на тех или иных территориях.

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