Глава Крыма Сергей Аксенов ответит на вопросы крымчан 12 августа в ходе прямой линии

Центр управления регионом РК за 15 дней обработал 3777 сообщений, поступивших главе Крыма. Сегодня, 12 августа, в 14:00, Сергей Аксенов ответит на них в ходе прямой линии.

ЦУР РК сообщает, что больше всего вопросов поступило по телефону — 1384 обращения, в WhatsApp — 905, Viber — 775, Telegram — 264, еще 300 — на электронную почту и 149 — в социальные сети центра и главы РК.

Прием обращений все еще открыт. Так как прямая линия будет проходить в мультимедийном формате, вопросы можно задавать в формате видео, голосового или текстового сообщения, а также по телефону.

Онлайн-трансляцию прямой линии проведут телеканал «Крым 24», «Радио Крым», Центр управления регионом РК, также она будет доступна к просмотру на личных страницах Аксенова «Вконтакте» и Facebook.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что глава Крыма Аксенов призвал жителей полуострова не обращать внимание на информацию, которую распространяют противники вакцинации от COVID-19.