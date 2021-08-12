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ФАН публикует кадры с места затопления села Краснолесье под Симферополем

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:46
Происшествия
ФАН публикует кадры с места затопления села Краснолесье под Симферополем
Global Look Press  /  Zhu Xiang/XinHua

Симферополь, 12 августа. Сильные ливни накрыли села под Симферополем. Спасатели работают на месте происшествия и ликвидируют последствия непогоды.

Несколько районов полуострова Крым снова затоплены из-за сильных ливней. На этот раз пострадало село под Симферополем.

Сход воды на автодорогу между селами Краснолесье и Доброе произошел в результате перенаполнения природного естественного водоема. На место происшествия уже выехали спасатели в составе 50 человек. Они обследуют территорию населенного пункта. В воде оказались два частных дома и одноэтажный многоквартирный.

Накануне стало известно, что коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из‑за возможного ливня в Москве, сообщало РИАМО. В городе дежурят более 1000 бригад. Власти поручили подготовить источники аварийного питания электросетевым организациям.

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