Эксперт назвал планы по застройке Севастополя преждевременными

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на своей официальной странице в соцсетях сообщил о состоявшемся заседании градостроительного совета Севастополя. По его словам, это начало работы по обновленному генплану города.

Город растет и расширяется, население увеличивается рекордными темпами, жилья уже не хватает на увеличивающийся поток тех, кто переезжает в Севастополь. Старый генплан неактуален.

«Наша цель — получить 270 тыс. кв. м социального жилья и сформировать новый подход к строительству жилых домов. При комплексной застройке новые микрорайоны сразу планируются с детсадами, школами, общественными пространствами и другой социальной инфраструктурой», — сообщил Развожаев.

После того как градостроительный совет выберет территории для реализации проектов комплексного развития, уже в следующем году Севастополь сможет заключить договор с обладателями прав на эти земли, а в 2023 году — получить первые квартиры для бюджетников и представителей социальной сферы, выразил надежду губернатор.

Предварительно озвучено, что перспективными для застройки являются семь территорий, где можно создать 3,8 млн кв. м нового жилья. Главный архитектор проекта ООО «ЕСК-проект» (генпроектировщик концепции) Лев Степанов рассказал, что вместе с этим получится создать 7580 новых мест в школах, 14 тыс. рабочих мест. Однако в это же время нужно будет провести процедуру перевода сельхоз- и промышленных земель в другую категорию в период с 2021 по 2028 год.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Обсуждали следующие районы: Северный, территории бывшего совхоза им. Софьи Перовской (268 га, из них 914 тыс. кв. м жилого фонда); Красная горка (157 га, из них 706 тыс. кв. м жилья и других построек); «Сапун-гора 1» (40,55 га) и «Сапун-гора 2» (147,8 га); 7-й км Балаклавского шоссе (66,7 га, 298 тыс. кв. м жилья) и 6-й км Балаклавского шоссе (91,99 га, 412 тыс. кв. м жилья); Молочная балка (147,58 га, 661 тыс. кв. м жилой среднеэтажной застройки).

Пресс-служба правительства Севастополя /

Чтобы выяснить, насколько реалистичны эти планы, ФАН обратился за комментарием к председателю Союза архитекторов Севастополя Сергею Комарову.

«Пока у нас нет планировочной документации всего города, имеется в виду генплан, эта работа преждевременная. Потому что она практически занимает последние свободные участки земли (в городе), распоряжаться этими участками можно только в комплексном видении развития города. Пока мы его не видим», — отметил эксперт.

По его словам, генплан, который был выставлен на обозрение года три-четыре назад, провалился полностью. Поэтому сейчас говорить о какой-либо планировочной документации Севастополя рано. Комаров подчеркнул, что после принятия генерального плана Севастополя ситуация может резко измениться.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По информации правительства Севастополя, спешка в планировке новых спальных микрорайонов города вызвана слишком быстрым приростом населения. Например, в 2018 году население Севастополя уже составило 443 212 человек, а в 2021 году — 509 992 человека. Хотя, по информации Крымстата, в этих цифрах может быть определенная погрешность, все же такие показатели эксперты ожидали лишь к 2035 году.

Тем временем есть еще ряд вопросов, которые только предстоит решить. Допустим, при появлении нового жилья в городе прирост население может еще увеличиться, квадратных метров снова будет не хватать. Также пока неясно, как будет решаться вопрос дефицита воды для новых районов. Как считает председатель Союза строителей Севастополя Александр Лившиц, стоит обратить внимание на другие участки под застройку, например, в районе сел Сахарная Головка и Штурмовое, так как они территориально ближе к городу. Это будет проще, когда встанет вопрос прокладки новых коммуникаций.

Развитие и застройка в районе Балаклавы, как считает губернатор Севастополя, будет обсуждаться отдельно, под эту территорию создадут отдельный генплан.

Ранее эксперт дал оценку докладу главы Севастополя президенту России Владимиру Путину о развитии города-героя за последние несколько лет. Эксперт отметил особое внимание президента к развитию города и высокую оценку работы губернатора Развожаева на своем посту.