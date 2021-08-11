Глава МЧС Крыма выехал на место схода воды на автодорогу близ Симферополя

Симферополь, 11 августа. Движение на трассе Симферополь — Ялта затруднено из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Спасателям в 20:30 поступила информация о ливне в районе села Краснолесье Симферопольского района. При прохождении неблагоприятных условий был переполнен природный водоем, в результате чего вода сошла на дорогу между селами Краснолесье и Доброе.

Движение машин на трассе Симферополь — Ялта на данный момент затруднено. По состоянию на 21:30 поступила информация о подтоплении территории жилого дома и территории двух частных домовладений. Вода идет самотеком.

Глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев и спасатели, а также представители администрации Симферопольского района направились к месту происшествия. Был объявлен сбор оперативного штаба.

Сейчас к мероприятиям по ликвидации последствий ливня привлечено 70 человек и 14 единиц техники от МЧС. Также задействованы силы ГКУ РК «Крым-СПАС» и пожарной охраны.

Ранее эксперт предупредил, что Крыму придется терпеть аномальные ливни до 2023 года. Одной из причин этому являются глобальные изменения климата.