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Неадекватный мужчина размахивал ножом и угрожал детям на площадке в Евпатории

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:27
Происшествия
Неадекватный мужчина размахивал ножом и угрожал детям на площадке в Евпатории
pixabay.com  / 

В Евпатории неизвестный мужчина с ножом в руках угрожал детям, которые гуляли у дома и на площадке рядом. Как сообщила очевидица в местной евпаторийской группе в «ВКонтакте», мужчина явно был пьян и приставал к девочкам.

«Очень страшно и опасно, что такое вот «недоразумение» пьяное выходит в люди и угрожает детям. Там много детей во дворе играет, в том числе и мои, а их у меня четверо. А еще он к девочкам приставал и предлагал погулять, и в курилке посидеть пообщаться. Пусть родители предупреждают своих детей, чтобы избегали посторонних людей и не общались с ними. На видео нож, уже в руках у сотрудников (полиции. ― Прим. ФАН)», ― написала местная жительница в посте.

Как стало известно ФАН от источников в Росгвардии, задержание бунтаря проводили сотрудники ведомства. Инцидент произошел накануне вечером, 10 августа. Когда сотрудники Росгвардии приехали на вызов, мужчина был в неадекватном состоянии ― непонятно точно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо же у него психиатрическое расстройство. 

Некоторое время мужчина пытался оказывать сопротивление, но силовики быстро справились с поставленной задачей, несмотря на то, что этому пытался помешать его сосед или, возможно, собутыльник. После задержания мужчину передали в местный отдел полиции.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что правоохранители раскрыли схему хищения квартир у пенсионеров в Севастополе. Как оказалось, среди задержанных были и два сотрудника полиции.

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Все новости / Происшествия / Неадекватный мужчина размахивал ножом и угрожал детям на площадке в Евпатории
крым росгвардия
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