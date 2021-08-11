Эксперт оценил доклад главы Севастополя о развитии города во время встречи с Путиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин выслушал доклад губернатора Севастополя Михаила Развожаева об итогах его двухлетней работы и о планах будущего реконструирования и преображения города-героя.

Губернатор отметил, что за два года в Севастополе были построены четыре большие новые школы, причем одна из них была возведена в рамках национального проекта «ЭКОТЕХ», то есть с экологическим уклоном. Эти образовательные учреждения дали дополнительно почти пять тысяч новых учебных мест, что особенно актуально в условиях увеличения населения города федерального значения, передает ФАН.

«Бюджет социальный, 60% расходов тратится на социальные нужды и на инвестиции в капитальную инфраструктуру, которая тоже в основном носит социальный характер. Это восполнение дефицита социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы — все, что долгое время вообще не строилось», — заявил Михаил Развожаев.

Также он отметил, что были построены три современных детских сада и еще два были реконструированы — это более тысячи мест для малышей. Вместе с тем губернатор добавил, что в рамках ФЦП развернули все запланированные проекты.

В свою очередь Владимир Путин обратил внимание, что в Севастополе растет промышленное производство и сельское хозяйство, и что региональный бюджет у города профицитный — в 2020 году по доходам город прибавил 1,5%.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Политолог Сергей Юхин, комментируя встречу Развожаева и Путина, отметил, что это свидетельствует об особом внимании президента к развитию Севастополя и высокой оценке работы губернатора на своем посту.

«В ходе беседы Путин отметил рост промышленного производства, сельского хозяйства, увеличение процента газификации и профицит бюджета города. Это, безусловно, заслуга губернатора. Эти показатели [есть] благодаря его умению эффективно работать как «в поле», так и на федеральном уровне, добиваясь инвестиций в развитие города», — констатировал эксперт.

Юхин добавил, что из Москвы Развожаев возвращается не с пустыми руками, поскольку глава РФ одобрил предложенный губернатором комплексный план реконструкции и реставрации исторических мест Севастополя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что глава Севастополя отчитался перед Путиным о запасах воды в городе. По его словам, о проблемах с водой теперь можно забыть до конца следующего года.